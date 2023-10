Cu câți scouteri lucrează omul lui Gigi Becali. „Wenger avea 125 la Arsenal”

Ngezana a fost prima lovitură dată de Gigi Becali. Adus din Africa de Sud, Ngezana este pe placul patronului și și-a câștigat locul de titular în apărarea FCSB-ului. Patronul echipei nu se oprește aici.

FCSB colaborează cu o echipă de scouteri

“Arsene Wenger, la Arsenal, avea 125 de scouteri. Deci pe 5 nivele, el era ultimul. 125 de scouteri. Pe 5 niveluri. În primul nivel se duceau în Africa de Sud, în țările arabe. Al doilea nivel erau din cadrul clublui care propuneau jucători.

Al treilea erau din cadrul academiei, al patrulea erau secunzii lui și el era ultimul, Arsene Wenger. Chema jucătorul în baza de pregătire a lui Arsenal și vedeau jucătorul în meciuri de pregătire. Arsenal, atunci, pe vremea lui Arsene Wenger, vindea cel mai bine. Aducea cei mai buni jucători”, a declarat Valeriu Răchită.

Africa de Sud nu este singura piață de desfacere pentru FCSB. FCSB este în acest moment pe primul loc în clasament cu 29 de puncte. Pe doi se află CFR Cluj cu 26 de puncte.

Echipa lui Vulturar e formată din 5 persoane

“Eu știu tot așa, club nu extraordinar de mare, club cu 30 de scouteri, e un club din Portugalia. Monitorizează Sud America foarte mult. E o echipă din Portugalia, nu pot să dau numele.

Au vreo 30 de scouteri plus 3 șefi scouteri. Eu am 4-5 în echipa mea, Noi, cu toții, suntem vreo 5. Undeva la 10 dacă aș putea să-mi fac o echipă de 10 scouteri, ar fi bine. Trei am doar foști jucători și acum vreau să aduc alt jucător.

Răzvan Tincu, fundașul central, o să fie următorul scouter al echipei. Vreau să lucrez, dacă iau fundaș central, să se ocupe de scouting pentru ce înseamnă zona defensivă. Nu o să-l pun pe Tincu să se uite la atacanți.

Dacă o să fie la mine în agenție un fundaș central, el o să urmărească fundași centrali, laterali, zona de apărare, din defensivă. Dacă e atacant o să urmărească cei din zona de atac”, a spus Florin Vulturar.

