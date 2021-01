Cu ce a venit Cristian Tudor Popescu la emisiune. Prezentatorul Digi24 a început să râdă când a văzut obiectul

După o pauză de câteva săptămâni, Cristian Tudor Popescu a revenit la emisiunea săptămânală de la Digi24 și nu oricum, ci cu un obiect care l-a făcut să zâmbească pe Claudiu Pândaru, prezentatorul din studio.

Gazetarul a prezentat în ediția de vineri a emisiunii ”Cap limpede” o experiență pe care a trăit-o în ultima perioadă, mai exact un experiment care l-a ajutat să-și creeze un aparat de ras indestructibil.

Prin prezentarea propriului său experiment, CTP a pus în balanță disputa știință vs. credință care se duce în această perioadă în România în privința diferitelor teorii din jurul pandemiei și a campaniei de vaccinare anti-covid.

Cu ce a venit Cristian Tudor Popescu la emisiunea de la Digi24. Prezentatorul a început să râdă

Cristian Tudor Popescu a revenit în forță la emisiunea sa săptămânală de la Digi24. În debutul acesteia, publicistul a prezentat un obiect pe care l-a creat singur de-a lungul anului trecut.

Spre amuzamentul prezentatorului, CTP a scos dintr-o trusă o lamă atașată unei linguri de lemn, despre care a spus că l-a ajutat să se bărbierească de zeci de ori în ultimele luni, fără să se uzeze.

”În timpul în care nu am mai fost la emisiune, știți că eu bricolez fel și fel de lucruri, iar când am o problemă tehnică încerc să o rezolv, am creat ceva extrem de interesant.

Mi-am cumpărat niște rezerve pentru bărbierit de la magazin (n.r. și prezintă niște lame). Am constatat că nu se potrivesc cu mânerul pe care îl aveam eu. În general. pentru că nu arunc lucruri, m-am gândit cum să întrebuințez aceste lame.

Și am găsit niște linguri de lemn. Am zis, ia să văd, nu se potrivesc cu aceste linguri de lemn? Prin urmare am luat lingurile pe care le aveam și am încercat să le potrivesc.

M-am bărbierit o dată, de două ori, de 20 de ori, de 50 de ori. În general, o astfel de lamă clasică începe să se degradeze, nu mai funcționează ca lumea. Domne, cu asta nu se întâmpla așa. 20, 30, 50 de ture. Lucrul acesta l-am inventat în luna iunie…Cred că de 70 de ori m-am bărbierit cu această sculă fără să cedeze precum celelalte”, a spus CTP la Digi24.

Unde a vrut să ajungă CTP cu acest experiment

În finalul expunerii sale, jurnalistul a făcut o paralelă între ceea ce înseamnă știință sau gândire rațională și ceea ce înseamnă credință, adică ceva ce nu poate fi negat și, deloc surprinzător, a ajuns la subiectele arzătoare aflate la ordinea zilei.

”Acest experiment poate fi reprodus de oricine din lumea asta care dorește, poate respectivul să constate sau nu, poate să-mi spună, nu aveți dreptate, lama se uzează.

Poate să spună da, dar există și soluții mai bune. Suportă testare, negare și îmbunătățire ce am produs eu. Aceasta este o secvență logică științifică. Asta înseamnă gândire rațională în acest exemplu casnic.

Ce avem de cealaltă parte? Avem credință, indiferent că este vorba de coronavirus, de vaccin, de 5 g.. Toate asta pornesc din credință. Ce presupune credința? Nu poate fi negată”, a concluzionat CTP.