Cu ce mașină vine Florin Gardoș la Fanatik SuperLiga: „Parcă era din Fred și Barney”

Fostul fundaș al FCSB-ului și al naționalei României a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că a împrumutat mașina soției, pentru că și-a dus bolidul la colantat, pentru a-i da un ton cât mai „fresh”.

Cu ce mașină vine Florin Gardoș la Fanatik SuperLiga

glumelor la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI după ce a venit la emisiune într-un Mini Cooper: „Parchez mașina și văd un Mini, care parchează lângă.

Mașina, mică, precum o cutie de conservă. La un moment dat văd pe cineva că iese din mașină și nu se mai termină. Când îl văd pe Gardoș!”.

„Uitați-vă la Gardoș cât de înalt e. Și îl văd pe Gardoș cât de înalt e, nu se mai oprea! Asta am vrut să te întreb, ai calități de Houdini? Că mașina e mică. Să-ți dăm o primă aici la FANATIK să-ți iei o mașină?”, a glumit Horia Ivanovici.

„Nu m-ar supăra o primă!”

că soția i-a împrumutat mașina, pentru că și-a lăsat bolidul de lux la colantat. Totuși, nu a scăpat de o altă glumă, spusă de Adi Ilie, care l-a comparat pe Florin Gardoș cu Fred Flinstone, celebrul personaj din „Aventuri din Epoca de Piatră”.

„Nu m-ar supăra o primă! E mașina soției, cu care circulă mereu, dar mi-a împrumutat-o astăzi, pentru că eu am lăsat mașina să o colantez, să îi schimb culoarea. E a soției, da!”, a fost replica spumoasă a fostului internațional.

„Gardoș era ca în Fred și Barney, atingea cu picioarele pământul!”, a glumit și Adi Ilie, prezent în platou la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Eu am făcut o oră și trei zile de când am plecat de-acasă. Eu am rămas înțepenit și când am ieșit din mașină, am ieșit în formă de L din mașină. Am spus asta, pentru că am auzit că e vorba despre o primă”, a spus și Andrei Vochin.

„Să vă povestesc și eu. Eu am de mers cam 100 de metri până la sală. Ploua, eram pe drum spre sală și trece unul cu mașina și mă face praf. Ajung la sală, mă pun pe bandă și mă întreabă cineva dacă am venit transpirat de la alergat”, a mai spus Adi Ilie.

