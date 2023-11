Cu ce problemă se confruntă Cristina Șișcanu. Este disperată să rezolve: „Nu știu efectiv ce să mai fac”

Cu ce problemă se confruntă Cristina Șișcanu. Soția lui Mădălin Ionescu este disperată să o rezolve mai repede.

Cu ce problemă se confruntă Cristina Șișcanu

Cristina Șișcanu a povestit pe rețelele de socializare despre problema ei cu vocea. Vedeta a rămas aproape de tot fără voce, o mare problemă mai ales având în vedere jobul acesteia.

a avut această problemă încă de seara, când spunea că nu mai are voce deloc.

„Deci vocea mea este foarte rău, adică nu pot să vorbesc chiar deloc. Acum spre seară s-a înrăutățit și nu știu efectiv ce să mai fac”, a mai spus vedeta.

Problema a continuat și în această dimineață pentru Cristina Șișcanu. Prezentatoarea a spus că a luat și pastile pentru a-i reveni vocea, dar încă nu se întâmplase prea mare lucru.

Cristina Șișcanu își făcea probleme pentru cum va fi emisiunea

Cristina Șișcanu își făcea problema și că trebuie să filmeze emisiunea sa și nu are voce, așa că se gândea deja la situațiile dificile în care va fi pusă.

„Voiam să vă zic că asta este vocea mea și mă duc să înregistrez emisiunea. Deci va fi râsu-plânsu. N-am ce să fac.

Efectiv am luat pastile, am crezut că îmi trece. Am momente când e mai bună vocea, momente când se duce rău la vale. Dar asta este”, a povestit aceasta pe rețelele de socializare.

„Mă pregătesc pentru emisiune. Nu știu cum voi vorbi. Vocea, n-am ce să fac cu ea!”, a mai spus prezentatoarea TV.

Cristina Șișcanu a mai vorbit despre un alt subiect sensibil pe rețelele de socializare.

