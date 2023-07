Cu ce probleme s-a întors iubita lui Daniel Pavel din Dominicană. Ana Maria a stat cu prezentatorul pe toată durata filmărilor Survivor România

Iubita lui Daniel Pavel s-a întors cu mai multe probleme din Republica Dominicană. Aceasta l-a însoțit pe celebrul prezentator la filmări doar că s-a întors acasă cu multe probleme de sănătate.

Cu ce probleme s-a întors iubita lui Daniel Pavel din Dominicană

Ana Maria a povestit că a început să aibă și ea probleme, la fel ca toate concurentele de pe insulă. Chiar dacă nu trăiește în aceleași condiții cu concurenții, și iubita lui Daniel Pavel s-a confruntat cu unele schimbări în corpul său.

Ana Maria a povestit că a mâncat doar ce a dorit și nu a mâncat deloc cocos, așa că nu poate fi de vină acest aliment care le-a afectat pe concurentele de la Survivor.

a mărturisit că a pus 6 kg în cele șase luni petrecute în Republica Dominicană pentru ca iubitul ei să termine filmările.

Această a mărturisit că a reținut foarte multă apă pe parcursul acestor luni și că are unele dereglări hormonale. Ana Maria a spus că este o problemă reală cu care se confruntă femeile care merg la Survivor și pe care a întâlnit-o și ea, chiar dacă a avut condiții de trai mult mai bune.

Ce a declarat iubita lui Daniel Pavel despre traiul din junglă

”Nu știu dacă am avut și eu probleme hormonale, dar deși am mâncat tot ce mi-am dorit acolo, n-am mâncat cocos aproape deloc, cred că am gustat o dată, totuși și eu m-am întors cu șase kilograme în plus, am avut retenție de apă și ceva dereglări hormonale.

Se întâmplă, nu știu de ce. Nu cred că este fusul orar devină, chiar este reală problema”, a declarat Ana, pentru .

Condițiile pe care le trăiesc concurenții sunt mult mai grele. O problemă întâlnită printre fetele de la Survivor a fost că li se umfla foarte tare fața.

