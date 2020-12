Mircea Radu s-a retras din televiziune în urmă cu câțiva ani, fiind unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori români. În prezent, acesta duce o viață discretă alături de soția lui și de cei doi copii, însă anul acesta a fost unul greu pentru el, mai ales din cauza unor probleme cu legea.

Cunoscut datorită celebrei emisiuni „Din dragoste”, difuzată în perioada 2000 – 2009 la Antena 1, Mircea Radu s-a retras din lumea televiziunii pentru a petrece mai mult timp cu familia, potrivit bzi.ro.

Fostul prezentator a avut probleme cu legea în ultima perioadă din cauza unor venituri care nu au fost trecute pe declarația de avere, însă jurnalistul a susținut că este vorba de o greșeală.

Cu ce se ocupă Mircea Radu de când s-a retras din televiziune. Fostul prezentator, probleme cu legea

Mircea Radu și-a început cariera în televiziune în anii ’90 la TVR, având postul de prezentator de știri. După ce a primit o ofertă de la Antena 1 pentru a prezenta știri, acesta a acceptat imediat, iar la scurt timp a devenit prezentatorul emisiunii „Din dragoste”, urmărită de milioane de români.

În prezent, jurnalistul petrece timp alături de soție și cei doi copii și nu a mai apărut de câțiva ani în ipostaza de prezentator TV. Ultima emisiune pe care a prezentat-o a fost „Ie, Românie” de la Antena 1, care a fost întreruptă brusc în urmă cu doi ani. Mircea Radu este șef al Comunicării la TVR în acest moment.

Mircea Radu a avut câteva probleme cu legea după ce a fost acuzat că și-ar fi falsificat declarația de avere și că nu și-ar fi trecut veniturile reale. Mai exact, fostul prezentator este acuzat că și-ar fi declarat doar jumătate din câștiguri. MediaSind, Sindicatul Român al Jurnaliștilor, a solicitat ANI și DNA luna trecută pentru a cerceta neregulile prezente în declarația de avere a lui Mircea Radu.

Acesta a declarat inițial un venit de 64.670 de lei. După ce au apărut acuzațiile, jurnalistul a depus la ANI o declarație de avere modificată, în care a recunoscut că suma reală pe care o primea pentru prezentarea emisiunii „Down the Road” era în valoare de 112.564 de lei, dublă față de cea declarată prima dată. Astfel, MediaSind TVR a solicitat și Comisiilor de specialitate ale Parlamentului demararaea unei anchete.

Mircea Radu susține că totul a fost o greșeală și că vrea să-și mențină imaginea publică impecabilă pe care o are de atâția ani. Fostul prezentator a spus, în apărarea sa, că a trecut o altă sumă din greșeală și nu pentru a-și ascunde veniturile reale.

„Prieteni, în mod normal, eu nu aduc în casă (a se citi, aici, pe pagina mea) chestiuni legate de job. Dar pentru că imaginea mea publică este curată şi vreau s-o menţin aşa, fac o precizare: titlul ‘Mircea Radu, şeful Comunicării din Televiziunea Naţională, recunoaşte că şi-a falsificat declaraţia de avere!’ pus de scribălăii dintr-un sindicat nereprezentativ este tâmpit şi mincinos. De ce este tâmpit? Pentru că este lipsit de sens. Cum aş putea recunoaşte ceva ce nu am făcut? A falsifica înseamnă a înşela cu bună ştiinţă. Ori eu, în precedenta declaraţie de avere, am trecut o altă sumă din greşeală. A fost o eroare omenească, care a fost reparată în termen legal. Atât şi nimic mai mult”, a mărturisit Mircea Radu pe Facebook.

