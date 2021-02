Nadine a împlinit vârsta de 44 de ani și se pregătește să dea examenul de Bacalaureat în această vară. Mulatra este recunoscătoare pentru toate experiențele ei și nu regretă nimic din ce s-a întâmplat.

Vedeta are un băiețel de 11 ani și învață alături de el, ba chiar au pasiuni comune. Vârsta este doar un număr în cazul lui Nadine, care se menține tânără atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, dorința ei fiind să-și termine studiile liceale.

Momentele în care studiază pentru BAC o ajută foarte mult pe Nadine, având ocazia să petreacă mai mult timp alături de copilul ei. Astfel, cei doi studiază împreună, dar fiecare cu treburile lui.

Cu ce se ocupă și cum arată acum Nadine. Vedeta are 44 de ani și se pregătește să dea BAC-ul

Nadine Emilie Voindrouh, pe numele său complet, și-a sărbătorit astăzi ziua de naștere și a povestit mai multe despre viața ei în cadrul unei emisiuni TV. Deși este mama unui băiețel de 11 ani, fosta actriță își retrăiește anii adolescenței și se pregătește să susțină BAC-ul în această vară.

Nadine a ieșit din lumina reflectoarelor cu ani în urmă pentru a se dedica vieții de familie, iar decizia pe care a luat-o s-a dovedit a fi cea mai bună. Vedeta nu regretă nimic și este o fire ambițioasă, care învață zi de zi pentru examenul maturității.

Înainte era interesată să arate bine și să fie plăcută de toată lumea, însă lucrurile s-au schimbat de atunci. Rolul de mamă și vârsta (44 de ani) par să-i fi schimbat complet percepțiile asupra vieții. Nadine are alte priorități acum și ține să-și finalizeze studiile.

Invitată la emisiunea „Showbiz report” printr-un videocall, gazdele show-ului, Natalia Mateuț și Andrei Ștefănescu i-au transmis gânduri bune cu ocazia aniversării.

„Sunt onorată că m-ați invitat astăzi alături de voi și vă mulțumesc pentru urări. E minunat să ai 44 de ani. Sunt recunoscătoare că am vârsta asta și îmi place să număr ani prin care am trecut pentru că nu e ușor să trecem prin viață.”, a declarat Nadine la Antena Stars.

Cât de mult s-a schimbat viața lui Nadine

Nadine s-a schimbat foarte mult de când s-a lansat în showbiz și nu o mai interesează să arate mereu bine și să se concentreze la părerile celor din jur. În plus, nici faptul că a pus câteva kilograme nu o deranjează, după cum a declarat în cadrul aceleiași emisiuni.

„M-m îndepărtat foarte mult de ideea cu care am plecat la drum atunci când am început în profesia asta – să fiu sexy, să nu cumva să trec și să nu mă observi, să nu cumva să nu-ți placă de mine – și am ajuns în direcția opusă, în care sunt extrem de relaxată cu cele 85 de kilograme ale mele”, a mai spus Nadine.

Fosta actriță este foarte apropiată de fiul ei și a declarat că învață împreună în aceeași cameră, fiecare cu materia lui. El își face temele pentru școală, în timp ce ea studiază pentru examenul de Bacalaureat, pe care este hotărâtă să-l susțină la vară.

„Eu învăț pentru BAC și el își face lecțiile lângă mine. În fiecare zi venim cu caietele aici. Eu învăț la ale mele și el învață la ale lui”, a adăugat Nadine.

Vedeta a postat astăzi o fotografie sugestivă pe contul de Instagram, cu ocazia zilei de naștere, alături de o descriere pe măsură, plină de optimism: „Azi împlinesc 44 de ani! Nici mult, nici puțin. Se simt… mă simt vintage. Ca de obicei, recunoscătoare că îi am și că au venit pe bine, la bine și cu bine. Nu mă simt ca la 20, nici ca la 30, mă simt ca la 44. Abia îi aștept pe următorii. Pe bune!”

În prezent, Nadine se ocupă de blogul ei, unde postează regulat despre diverse întâmplări din viața ei și alte opinii pe diverse teme. A devenit cunoscută în 1995, atunci când a participat la „Școala Vedetelor”, emisiune difuzată la TVR1, realizată de Titus Munteanu, unde erau promovați tineri talentați.