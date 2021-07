Cu cine s-a sărutat Zanni la Survivor România. Este o concurentă de la Războinici

Câștigătorul Survivor România a făcut dezvăluiri din Republica Dominicană. Zanni a vorbit despre fetele cu care a încercat să aibă o relație în cadrul emisiunii.

ADVERTISEMENT

Cu cine s-a sărutat Zanni la Survivor România. Acesta a dat detalii despre experiența respectivă

a dezvăluit că acesta s-a întâlnit în secret cu una dintre concurentele din cadrul emisiunii. Este vorba despre o fată din echipa adversă, cea a Războinicilor.

Încă de la început, Zanni a mărturisit că el a încercat să se apropie de mai multe fete. Prima dintre acestea a fost Roxana Ghiță, cu care el a stabilit să se întâlnească.

ADVERTISEMENT

Totuși, el a spus că între ei doi nu s-a întâmplat nimic, iar ulterior nu a mai fost interesat de aceasta, după ce a văzut că aceasta este curtată și de alți concurenți.

„I-am zis Roxanei Ghiță «eu vreau, tu vrei?». A rămas să ne vedem, dar nu am făcut nimic cu ea. Dar apoi am văzut că mai mulți o colindau pe Roxana Ghiță și nu am mai vrut”, a spus Zanni, la Teo Show.

ADVERTISEMENT

Zanni, declarații despre sărutul cu o concurentă de la Survivor. De ce s-a terminat totul între el și Războinică

Cea cu care a încercat să aibă o relație la Survivor România este nimeni alta decât Adelina Damian. Mai mult, cei doi chiar s-au și întâlnit, atunci când nu erau filmați.

Mai mult decât atât, ei chiar s-au și sărutat. Totuși, câștigătorul Survivor a declarat că nu i-a plăcut, așa că între ei nu a mai existat nicio apropiere ulterioară.

ADVERTISEMENT

„M-am văzut și cu Adelina, m-am sărutat cu ea, dar nu mi-a plăcut”, a mai povestit el.

Aceasta nu este singura dezvăluire legată de un sărut în cadrul emisiunii din Republica Dominicană. De altfel, și Roxana Ghiță povestea că a avut parte de o astfel de experiență.

ADVERTISEMENT

În prima săptămână de când sosise Andrei Dascălu în competiție, cei doi au avut o ieșire pe plajă, noaptea, unde s-au sărutat. Lucrurile s-au oprit acolo între cei doi și au rămas doar prieteni.

Mai mult, relațiile între foști concurenți de la Survivor pare că se țin lanț. Sunt zvonuri că , iar acum au apărut chiar și imagini care sprijină aceste afirmații.