Cu se ocupă fostul premier Viorica Dăncilă. „Nu sunt șomeră, cu toate că unii și-ar fi dorit”

Viorica Dăncilă, fost premier și președinte al PSD, nu mai activează în politică, iar acum își câștigă existența lucrând în sectorul privat.

Într-o declarație pentru Aleph News, Viorica Dăncilă, a spus că oferă consultanță unor firme private, transmite antena3.ro.

În schimb, a renunțat să mai activeze în PSD, chiar dacă rămâne membru al acestui partid, ea afirmând că aceast lucru i-a fost impus de actuala conducerea a partidului.

Viorica Dăncilă și-a reluat activitatea după o perioadă petrecută în familie

„Am avut o perioadă în care am stat acasă cu familia, în Bucureşti, am acordat şi acord consultanţă mai multor firme private. Nu sunt şomeră, cu toate că unii şi-ar fi dorit acest lucru. Sunt membru de partid, nu am mai activat într-o organizaţie.

Am rămas membru de partid pentru că voi rămâne social democrată. Nu activez în nicio organizaţie pentru că ceea ce s-a întîmplat după alegerile prezidenţiale m-a dezamăgit foarte mult şi m-a făcut să stau pe margine, nu pentru că mi-aş fi dorit eu acest lucru, ci impus de actuala conducere”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea le-a imputat actualilor lideri social-democrați modul în care au determinat înlocuirea sa din funcție, precum și faptul că nu fac o opoziție suficient de dură la adresa puterii.

„Să ştiţi că nu este totul la voia întâmplării. Tot ceea ce am spus sper că va conduce la reacţia oamenilor din teritoriu, oameni pentru care alţii au hotărât fără să-i întrebe, vor conduce la o schimbare de atitudine în PSD şi o schimbare a conducerii PSD, pe care o consider o conducere foarte slabă, o conducere care nu ştie să facă opoziţie sau nu vrea să facă opoziţie, o conducere care s-a bazat ascensiunea în aceste funcţii, mă refer la Marcel Ciolacu şi la Paul Stănescu, pe trădare şi pe a da jos propriul guvern”, a spus Dăncilă.

Fostul premier susține că Liviu Dragnea a avut mai mult curaj decât Marcel Ciolacu în ce privește relația cu premierii PSD din ultimii ani.

„L-au acuzat foarte mult pe Liviu Dragnea că a dat jos două guverne. Este adevărat, nu trebuia făcut acest lucru, dar Liviu Dragnea a ieşit public şi a spus că guvernul Grindeanu trebuie să pice, guvernul Tudose trebuie să pice.

Eu sper ca în PSD să nu mai avem yesmani, care sunt de acord întotdeauna cu ceea ce spune şeful şi ca fiecare organizaţie să-şi impună punctul de vedere pentru că anumite decizii schimbă traiectoria unui partid şi, de ce nu, traiectoria unei ţări”, a spus Viorica Dăncilă.

La sfârșitul lunii trecute, fostul premier a publicat un volum de interviuri acordate jurnalistei Marga Nițu, cartea apărând sub numele ”Viorica Dăncilă-Partea ei de adevăr”, în care Dăncilă descrie tensiunile din relația cu Liviu Dragnea, fostul lider PSD, dar și conflictele pe care le-a avut cu actuală conducere a partidului.