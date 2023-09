Cucu de la Noaptea Târziu, devastat după ce DJ Lalla a fost găsită moartă pe plaja din Mamaia: „Nu am mai reușit”

Joi dimineață, pe plaja stațiunii Mamaia s-a dat alerta după ce o tânără a fost găsită fără suflare. Ulterior, s-a aflat că este vorba despre Laura Roșca, cunoscută ca DJ Lalla. Cucu de la Noaptea Târziu a cunoscut-o bine, fiind colegi la radio, iar în urmă cu puțin timp a transmis un mesaj emoționant.

Mesajul transmis de Cucu de la Noaptea Târziu după ce DJ Lalla a fost găsită fără suflare în Mamaia

În dimineața zilei de joi, 28 septembrie 2023, turiștii din Mamaia s-au îngrozit după ce . Ulterior, cu ajutorul tatuajelor, s-a aflat și identitatea acesteia.

Este vorba despre Laura Roșca, o tânără în vârstă de 34 de ani, . În mediul online, era urmărită de peste 20.000 de oameni, iar în ultima ei postare, publicată cu doar câteva ore înaintea tragediei, a folosit, printre altele, hashtag-ul „Fvckdepression” și mesajul „Make sure it’s all worth it!” (Asigură-te că totul merită).

Aceasta era din Turda, județul Cluj, iar în prezent locuia în București. Cei care au cunoscut-o sunt îndurerați și nu pot accepta gândul că DJ Lalla nu mai este, iar printre ei se numără și Cucu de la Noaptea Târziu.

„Nu-mi vine să cred”

Horațiu Cuc, pe numele lui real, și Laura Roșca se cunoșteau de mai multă vreme. Au lucrat împreună la același radio și aveau în plan să realizeze un interviu pe care l-au tot amânat, după cum a dezvpluit artistul într-un mesaj emoționant publicat în urmă cu puțin timp

„Acum 2 ani am avut primul contact cu @radio3net prin @lalla ! Pe atunci nu știam și nici nu îmi imaginam că o să fac parte din acest radio și că Lalla o să-mi devină colegă!

La un an distanță (anul trecut) am devenit colegi și de atunci tot ziceai tu că vrei să facem un interviu cu experiența mea din Bali…Dar nu am mai reușit…Facem altă dată interviul… Nu îmi vine să cred că nu mai ești printre noi!! Drum bun colega!!”, a transmis Cucu de la Noaptea Târziu după decesul lui DJ Lalla.

Doru Todoruț este un alt artist celebru care a cunoscut-o pe Laura Roșca și care a fost lovit ca un trăsnet de vestea că aceasta nu mai este printre noi, deși părea că are toată viața înainte.

„Tocmai am primit o veste care m-a lăsat perplex… DJ Lalla este femeia găsită moartă pe plajă în Mamaia. Ne cunoșteam de mulți ani. Am participat la câteva evenimente împreună… 34 ani. Condoleanțe familiei!”, a scris Doru Todoruț pe Facebook.