Culisele negocierilor dintre Gigi Becali și o legendă a fotbalului românesc. A acceptat toate cerințele

Helmut Duckadam, fostul mare portar al Stelei, a fost invitatul lui Silviu Tudor Samuilă la . A fost o discuție în care, printre alte subiecte, a vorbit și despre momentul în care a acceptat postul de președinte de imagine la FCSB. Dezvăluind și modul în care au decurs negocierile cu Gigi Becali.

Gigi Becali i-a propus postul de președinte. Cum au decurs negocierile

Atunci când și-a manifestat interesul pentru a-l transfera la FC Botoșani pe Răzvan Ducan, Valeriu Iftime spunea că .

Helmut Duckadam dezvăluie însă și cealaltă față a monedei. Atunci când patronul FCSB își dorește cu ardoare pe cineva, acesta acceptă rapid condițiile. Așa a fost în cazul său, în 2010, dar și, dacă vreți un exemplu recent, în cazul .

Propunerea

”În 2010, într-o joi. Zice >. Pentru mine nu era, că ştiam că n-o să fiu niciodată preşedinte. Eu mi-am dorit ce am făcut 10 ani, să fiu cu presa.

Am avut o relaţie foarte bună şi o am în continuare. Asta îmi plăcea, imaginea clubului, relaţia cu presa. I-am zis că vin, dar am zis că vin luni.

Nu mai reuşeam să plătesc rata unui apartament, era foarte greu. Și am zis că mă duc să iau viză pentru cea mică şi plecăm în SUA la fosta soţie şi la fiica mea şi vedem ce facem acolo.

Zice: >. >. >.

Aşa am făcut. Am venit la Bucureşti, m-a aşteptat m-am dus la palat, m-a aşteptat şi mi-a zis >. M-am dus, m-am întors şi stăteam acolo la el”, rememorează Duckadam.

Negocierile

Practic intrase în pâine. Trebuiau însă puse la punct și detaliile. Și au urmat tratativele. Inițiate tot de Becali, care avea să accepte, rând pe rând, solicitările lui Duckadam. ”Zice >. >.

>. >. M-am dus la un apartament de 160 de metri pătraţi, mare, mai stau eu ce stau…

Pe astea nu prea le-am povestit. Îi zic: >.

Becali zice: >. >. Îl aduc… Nici nu ştiam ce e Q7, jur că nu ştiam. Mai stau, el stă, eu stau.

I-am zis că mă duc acasă şi ce să-i spun soţiei? Pe ce vin aici? Zice că-mi dă 4.000 de euro. >.

Bine, că după a mai redus. A mai tăiat din el, până am ajuns la 2.000 de lei, ca să plec singur, să nu mă dea nimeni afară”, a povestit Duckadam.

”Trebuie să-i mulțumesc de fiecare dată când vorbesc despre el”

Au fost voci care, atât în perioada în care Duckadam a lucrat pentru FCSB, până-n 2020, dar și după, referindu-se la acei an, au spus despre el că a fost ”sclavul lui Becali”. Fostul mare portar reiterează însă ceea ce declarase, primăvara trecută, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

”Nu am simțit nicio constrângere cât am lucrat la FCSB. Am spus întotdeauna ce am gândit, chiar dacă am devenit antipatic din acest motiv pentru jucătorii și conducătorii de acolo.

Gigi Becali? Eu, când am plecat de la Arad, am luat bani împrumut, eram pensionat de boală, pensie de amărât, iar nevasta era în concediu de maternitate. L-am întrebat şi de bani de benzină. S-a ţinut mereu de cuvânt.

Omului ăstuia trebuie să-i mulţumesc. Am casă, am tot, pentru că banuţii strânşi an de an m-au ajutat să duc familia la un nivel ok.

Niciodată nu mi-a reproşat nimic. O singură dată mi-a spus să nu mai zic contra lui Tătăruşanu, dar i-am zis că eu când am de spus ceva, spun. Dar 10 ani au fost suficienţi”, a conchis Duckadam.