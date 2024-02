Culisele transferului lui Ștefan Nanu de la Rapid la Vitesse Arnhem. „Veniseră să-l vadă pe Pancu”. Ce salariu avea la olandezi

Ștefan Nanu (55 de ani) a jucat la Vitesse între 1999 și 2003. Fostul campion al României, cu Rapid, um a ajuns să evolueze într-unul din cele mai tari campionate ale Europei.

Cum s-a transferat Ștefan Nanu la Vitesse

, a fost unul dintre fundașii de bandă buni ai României de la finalul anilor ’90. Fostul internațional, cu 7 prezențe sub tricolor, a povestit cum a ajuns, din întâmplare, să prindă transferul carierei, la Vitesse Arnhem.

ADVERTISEMENT

„În momentul când am ajuns la Vitesse, până am luat titlul, nea Mircea Petescu, Dumnezeu să-l ierte, a venit cu președintele de la Vitesse, cu antrenorul secund și cu mai mulți oameni care se ocupau de destinele echipei, să-l vadă pe Pancu, jucător tânăr. Eram în cantonament, în Italia, am jucat amical cu Inter Milano.

Și în momentul când a venit să îl vadă pe Pancu, fundașul dreapta, Edward Sturing, în acel an se lăsa. Căutau fundaș dreapta. Și la amicaul cu Inter, îi zice lui Mircea Petescu,’ Vreau fundaș dreapta genul de jucător cum ai tu în partea stângă’. Eu fiind în stânga.

ADVERTISEMENT

Nea Mircea Petescu fiind un om inteligent și un om care știe cu ce se mănâncă fotbalul, îi zice ‘Păi stai că el e fundaș dreapta. Dar fundașul stânga e accidentat și el poate să joace pe ambele părți’. La 7 jocuri m-au văzut, inclusiv în Giulești, după meciul România – Ungaria 2-0, de i-am bătut după 30 și ceva de ani, când și-a luxat Hagi umărul, m-a chemat nea Mircea Petescu la hotel, mi-a pus contractul pe masă, pe trei ani.

Eu am prins și la o echipă de top în Olanda. Atunci, Vitesse era mereu în primele 3-4 locuri, jucau cupe europene. Aveau jucători mari, van Hooijdonk, Mahamadou Diarra.

ADVERTISEMENT

Diarra pe care, când am ajuns eu, l-au luat cu 150.000 dolari de la OFI Creta și peste patru ani l-au vândut la Lyon cu 18 milioane și apoi s-a transferat la Real Madrid. Liniștea pe care o am eu la ora actuală e datorată acestui transfer în Olanda”, a dezvăluit Ștefan Nanu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, emisiune care se vede marți, de la ora 13:30, LIVE, pe

Ce salariu avea Nanu la Vitesse

65 de meciuri și un gol a bifat Ștefan Nanu în cei patru ani petrecuți în Olanda. „Nu știu cu Pancu ce s-a întâmplat, dar nea Mircea Petescu mi-a povestit că cei de la Vitesse au venit atunci să îl vadă pe Pancu, nu pe mine. Am și avut noroc să joc foarte bine în 3-5-2. La Inter, pe dreapta, era Zanetti și i-am făcut viață grea.

ADVERTISEMENT

Eram inimos, nu cedam la niciun duel. Probabil am fost genul de jucător pe care și-l doreau acei oameni. Am avut noroc. Am ajuns întâmplator la Vitesse. Aveam salariul de 15 ori mai mare decât la Rapid. 20-25 de mii de dolari. A fost stabilitate. Am semnat pe 3 ani cu ei”, a adăugat Fane Nanu.

Cum S-A TRANSFERAT Stefan Nanu de la Rapid in Olanda: “AM AVUT NOROC”