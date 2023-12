Culiță Sterp, prins cu bancnote false! Ce se întâmplă cu manelistul: „Doamne, iartă-mă!”

Culiță Sterp a dat din nou de necaz, iar de data asta nu mai vorbim despre vreo problemă cu Poliția Rutieră, ci cu banii!

Culiță Sterp s-a trezit cu bancnote false în portofel

care a fost abonat la problemele cu legea era s-o pățească din nou. Doar că de data asta n-a avut absolut nicio vină. Se pare că la o cântare pe care a avut-o cineva i-a dat 100 de euro falși. A aflat că banii nu sunt adevărați când a mers să îi schimbe.

I-a rupt pe loc și s-a gândit foarte serios dacă ar fi cazul să cheme Poliția sau nu. A ales prima variantă, dar a ținut să transmită un mesaj celor care umblă cu astfel de șmecherii. Culiță Sterp s-a declarat extrem de nervos, având în vedere că a pierdut dintr-un șut 500 de lei.

Mai mult de atât, banii nici măcar nu erau pentru el, ci pentru niște copii amărâți din Turda cărora voia să le cumpere câte ceva

„3.000 de euro aveam”

„Auziți ce pățesc acum la mall, acum am plecat de la schimb valutar. M-am dus să schimb niște bani. Am venit cu copiii ăștia de la Turda, am fost și anii trecuți, să le luăm una-alta. Ce nervi am! Și m-am dus să schimb niște bani, 3 000 de euro aveam, că nu aveam în lei și ce credeți? 100 de euro erau falși”, s-a plâns Culiță Sterp în

„Și a zis că avem două opțiuni, ori să chemăm poliția să dau declarație, ori să-i rupem aici în față. Normal că-i rupem, că doamne, iartă-mă! Dar nervii mei sunt pe altă chestie. Nu mai dați bani flași la dedicații.

Vreți să arătați că sunteți șmecheri. Arătați-vă puterea altfel, nu vă arătați puterea la noi cu bani falși.

Mai bine nu da niciun ban, că mai bine cânt fără bani decât să dai bani falși și să-mi faci mie belele. Atâta îmi mai lipsea acum, declarații pe bani falși”, a continuat să explice Culiță Sterp.