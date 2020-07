Cum a ajuns capul lui Dinel Staicu pe sigla Universităţii Craiovei. Momente din istorie în care “Ştiinţa” a fost subiect politic

Universitatea Craiova, poate cea mai iubită echipă a provinciei, a avut multe momente tensionate în decursul istoriei sale, mai ales când vorbim de momente de după 1989. Privatizările în fotbalul românesc au fost făcute pe „repede înainte” și mulți patroni și-au pus amprenta negativ asupra istoriilor unor echipe de tradiție, așa cum este și cazul Craiovei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fotbalul și politica sunt subiectele principale de discuție ale românilor, iar istoria este deseori sarcastică. După anii 2000, „Campioana unei Mari Iubiri” a devenit o miză politică, atât în bătăliile pentru primărie, cât și în bătăliile pentru fotoliul de președinte!

Unul dintre cele mai ciudate momente din istorie îl are ca protagonist pe Dinel Staicu, fost patron al Craiovei între anii 2002-2005. În scop politic, acesta ajunsese să își pună fața pe sigla istorică a Universității, lucru de neconceput în ziua de astăzi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinel Staicu și-a pus chipul pe sigla istorică a Universității Craiova în lupta pentru câștigarea fotoliului de primar

Staicu a poposit în funcția de patron al Craiovei în anul 2002, atunci când a preluat echipa de la Gigi Nețoiu. Sătui de scandaluri și probleme, suporterii alb-albaștri au crezut că noul patron îi va duce pe culmile succesului. Prima lovitură de imagine a lui Dinel ar fi urmat să fie Paul Gascoigne, însă acesta nu a mai ajuns în Bănie.

Între 2003 și 2004 se făceau calcule pentru candidaturile la fotoliile de primari. Noul partid înființat de Petre Roman, „Forța Democrată”, avea două personalități de seamă în Dolj, Dinel Staicu și Vasile Bulucea, primar al Craiovei între 1973-1976 și 1996-2004. Implicarea lui Staicu în politică nu a fost de lungă durată, dar a fost memorabilă.

ADVERTISEMENT

Cel care se ocupa de destilele clubului fanion al Olteniei decisese să ajungă la conducerea Municipiului Craiova, dar nu voia să o facă simplist și fără a ieși în evidența. Dinel Staicu ar fi vrut să sară cu parașuta pentru a-și lansa candidatura. Arunca cu bani din cer care aveau chipul său, valoarea fiind un bilet de intrare la meciuri și ajunsese chiar să-și pună chipul pe sigla Universității Craiova, în locul leului istoric.

Până la urmă, Dinel a decis să nu mai candideze, ci să-l susțină pe Vasile Bulucea, cel care a pierdut cursa, câștig de cauză având Antonie Solomon, primar care a avut și el multe conflicte cu Adrian Mititelu, omul care a preluat echipa de la Dinel Staicu, nu înainte ca acesta să o retrogradeze pentru prima dată în istorie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu i-a susținut pe Traian Băsescu și Mircea Geoană în candidaturile pentru Președinție + scandaluri cu primarii din funcție

Universitatea nu a fost doar subiect de dispută la primărie, ci a ajuns și mai sus. Traian Băsescu, fost Președinte al României în două mandate, 2004-2009 și 2009-2014, a fost susținut de Adrian Mititelu, dar acesta a regretat decizia luată: „Cea mai mare greşeală a vieţii mele a fost că l-am susţinut pe Traian Băsescu. Vă zic ceva ce n-am mai spus vreodată: în 2004, înaintea finalei de la alegerile prezidenţiale, i-am tipărit un ziar anti-Năstase. Noaptea, pe furiş, am scos 80.000 de exemplare. Fără nici un ban! Am făcut-o din nebunie, am crezut că ajut ţara să scape de mafiotul Adrian Năstase.”, declara Mititelu în 2011.

Traian Băsescu a devenit Președintele României în 2004, atunci când l-a avut contracandidat pe Adrian Năstase. În următoarele alegeri, cele din 2009, Adrian Mititelu a decis să-l susțină pe candidatul PSD, Mircea Geoană. „Fotbal Club Universitatea Craiova îl susține, la alegerile prezidențiale, de duminică, pe candidatul Mircea Geoană”, stătea scris pe pagina oficială a clubului. Susținerea a fost mare, dar Geoană a pierdut „la mustață” alegerile din 2009.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Da, așa este! L-am susținut pe Mircea Geoană în 2009. Sunt mândru că am fost alături de el și continui să cred că pentru România ar fi fost mult mai bine ca Geoană să ajungă președinte. A fost o șansă unică pentru noi, cei din Dolj, să dăm un președinte. Pe Geoană l-am susținut pentru ce reprezenta el ca om, nu datorită faptului că reprezenta PSD.”, posta Adrian Mititelu în anul 2015 pe pagina sa de Facebook.

Scandalurile dintre patronul clubului și primarii din funcție erau la ordinea zilei. Ne reamintim momentele în care clubul condus de Adrian Mititelu a fost mutat la Drobeta-Turnu Severin, iar omul de afaceri dădea vina pe Antonie Solomon: „Mai craiovean ca mine nu știu dacă sunt foarte mulți. Pentru acest stadion legendar, de care toți ne-am îndrăgostit și toți vorbim la superlativ, am cheltuit 100 de miliarde de lei vechi, din banii mei, ai unui țăran dintr-o comună din Dolj. În acest timp, municipalitatea orașului, care trebuia să facă acest lucru, a neglijat total acest simbol al orașului, “Ion Oblemenco”. Nu sunt dorit la Craiova! Dacă eu am orgoliu, după cinci ani în care mi-au făcut numai probleme și necazuri, vi se pare normal că Primăria să ceară falimentul clubului de fotbal? Eu nu am plecat cu echipa”

ADVERTISEMENT

Disputele cu primarii Craiovei au ajuns la cote maxime în 2013, atunci când Lia Olguța Vasilescu a decis să reînființeze Clubul Sportiv Universitatea Craiova, alături de Pavel Badea, după ce nu a reușit să-l convingă pe Adrian Mititelu să înscrie echipa în eșalonul secund.

Istoria fotbalului craiovean este una aparte, iar pasiunea pentru fotbal a oltenilor rămâne recunoscută în toată țara. În acest moment, dincolo de zvonuri, Universitatea Craiova și Primăria Craiova au anunțat de nenumărate ori că echipa din Bănie nu beneficiază de fonduri din partea autorităților locale, ba chiar patronul Mihai Rotaru plătește chirie pentru meciurile desfășurate pe „Ion Oblemenco” și pentru faptul că utilizează cantonamentul din „Lunca Jiului”.

ADVERTISEMENT

În fruntea comunității, Craiova are foști sportivi. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, este fost atlet. Adrian Cosman, viceprimarul, este un fost handbalist de performanță, fiind și campion național de mai multe ori. De remarcat că și în fruntea Ministerului Tineretului și Sportului se află un craiovean, Ionuț Stroe. Toți sunt mari fani ai Universității Craiova, însă lucrurile au rămas în limitele normalului și nu au mai existat cazurile extreme din trecut.