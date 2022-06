Cum a ajuns Lidia Buble să lucreze în cimitir, înainte să fie cunoscută. ”Nu mă duceam cu fetele în oraș”

Lidia Buble a avut mai multe joburi înainte de a deveni o cântăreață cunoscută și chiar a lucrat într-un cimitir la un moment dat, după cum a dezvăluit recent.

Cum a ajuns Lidia Buble să lucreze în cimitir

Artista nu a vrut niciodată să ceară bani de la părinți, așa că a decis să aibă propriile venituri. Primii bani ai nu au venit din muzică, ci din locul de muncă de la cimitir, unde îl ajuta pe tatăl ei.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion a început să muncească încă din adolescență și a avut parte de greutăți înainte de a deveni una dintre cele mai apreciate cântărețe din România.

“La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi.”, a declarat cântăreața în cadrul emisiunii Duet cu Alexandra, pe canalul de YouTube .

De asemenea, Lidia Buble a mai spus că a schimbat mai multe locuri de muncă până să aibă succes cu muzica. Vedeta a lucrat ca femeie de serviciu și ca bonă, apoi ca ajutor de manager, în cadrul unei firme de vânzări auto.

Lidia Buble: “Eu nu mă duceam cu fetele în oraș”

Încă de când era mică, Lidia Buble și-a dorit să fie independentă, așa că a făcut tot ce a putut pentru a-și câștiga singură banii.

A făcut multe sacrificii de-a lungul timpului și nu ieșea în orașe, așa cum făceau fetele de vârsta ei. Băieții nu erau interesați de ea din cauza jobului la cimitir, după cum a mai spus în cadrul aceluiași interviu.

“Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și să fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam 1 milion pe zi.

Eu nu mă duceam cu fetele în oraș, la agățat de băieți, că oricum nu voia nimeni să o agațe pe aia care a lucrat în cimitir… pocăita care a lucrat la cimitir, nu interesam pe nimeni. Am lucrat apoi ca femeie de serviciu la o tipografie.

Apoi am lucrat la o cafenea, tot un fel de femeie de serviciu, apoi am lucrat la solar. (…) Când am venit în București am fost bonă, apoi ajutor pentru manager de vânzări auto la un brand cunoscut.”, a mai dezvăluit .

Lidia Buble este originară din Deva și provine dintr-o familie numeroasă, având încă șase frați și patru surori.