Lidia Buble, surpriză la înălțime! Pentru cine a ținut artista un concert într-un avion

Lidia Buble le-a făcut o surpriză copiilor chiar de ziua lor, de 1 iunie! Artista le-a cântat celor mici într-un avion.

De 1 iunie, a decis să le facă o surpriză copiilor de pe Aeroportul Otopeni. Artista are fani de toate vârstele, așa că cei mici s-au bucurat foarte tare când au văzut-o pe aceasta și mai ales în momentele în care ea a cântat piesele care au făcut-o cunoscută.

”Astăzi am o misiune tare faină, să cânt într-un avion plin de copii. Am ajuns în aeroport, sunt foarte mulți copilași. La mulți ani! Să fiți înțelepți, sănătoși și fericiți!”, a transmis Lidia Buble copiilor de pretutindeni, înainte de a urca în avion.

Desigur, nu au putut lipsi urările făcute de faimoasa cântăreață pentru copii, de ziua lor, iar aceasta le-a urat multă fericire și sănătate celor mici. De asemenea, aceasta i-a îmbrățișat, a vorbit cu ei și la dat autografe copiilor care au cerut acest lucru.

a postat imagini de la acest eveniment neobișnuit în care ea a cântat într-un avion pe rețelele de socializare. Aceasta a adoptat o ținută potrivită pentru această zi și care să fie pe placul fetițelor pasionate de modă, fiind și foarte feminină.

Ținuta a fost alcătuită dintr-o rochie roz cu volane, o fundiță pe care vedeta o avea prinsă în păr și niște pantofi cu un toc foarte înalt.

Lidia Buble a luat o pauză de la social media

Acum câteva săptămâni, Lidia Buble a decis să facă o schimbare foarte importantă în viața ei și să renunțe la pletele blonde cu care a devenit cunoscută.

Mai mult, aceasta a dispărut două săptămâni de pe rețelele de socializare și fanii chiar au crezut că i-a fost spart contul. Nici vorbă de așa ceva, a mărturisit artista, care a precizat că avea nevoie de o pauză de la rețelele de socializare.

„Nu am avut contul spart. Am făcut o cură de detoxifiere de la rețeleled sociale. Am șters tot și pentru că am făcut schimbarea asta de look.

Nu mă mai regăseam în fata aceea blondă și am vrut să fac o schimbare. Mi-a fost dor de Lidiuța de acum 10 ani. Am vrut să dau unfollow la toată lumea”, a spus aceasta la Radio Zu.