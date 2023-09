Oțelul Galați – Rapid 0-0 în etapa 9 din SuperLiga. Ambele formaţii trec pe lângă gol

Min. 3. Ocazii bune pentru ambele formaţii! Horaţiu Moldovan salvează in extremis

Meciul Oțelul Galați – Rapid are loc duminică, 17 septembrie, cu începere de la ora 19:15, în cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Echipa de la Dunăre este regina absolută a remizelor din SuperLiga, terminând la egalitate nu mai puțin de șapte dintre cele opt meciuri jucate, neavând, alături de FC Botoșani, nici o victorie până în prezent. Giuleștenii sunt pe locul 3, cu 14 puncte iar etapa trecută au făcut acasă scor cu Dinamo, 4-0.

Unde se joacă meciul Oțelul Galați – Rapid

Confruntarea Oțelul Galați – Rapid se desfășoară duminică, 17 septembrie, de la ora 19:15, pe stadionul echipei de la Dunăre, în etapa a 9-a din SuperLiga. Este genul de meci de mare interes, care foarte ușor poate duce chiar la o rețetă excelentă financiar, poate chiar cu casa închisă, apreciind faptul că sigur vor fi prezenți la stadion și câteva sute de suporteri giuleșteni.

De la revenirea în primul eșalon, o perioadă lungă de așteptare pentru suporterii din Galați, interesul în jurul partidelor Oțelului este destul de ridicat, cam de fiecare stadionul fiind umplut cel puțin pe jumătate, lucru apreciat drept pozitiv de conducerea clubului, care susține că după ce vor veni și victoriile, nu numai egalurile, numărul suporterilor va fi și mai mare.

Cine transmite la TV partida Oțelul Galați – Rapid

Partida Oțelul Galați – Rapid se joacă duminică, 17 septembrie, de la ora 19:15, pe stadionul echipei antrenate de Dorinel Munteanu, în etapa a 9-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Galați duminică, 17 septembrie, se așteaptă o zi frumoasă, după ce sâmbătă a fost exact opusul, cer înnorat și mai multe reprize de ploaie. De precipitații nu mai vorbim însă începând de duminică pentru cel puțin trei-patru zile iar maxima din termometre va ajunge până la 27 grade puțin după ora prânzului dar la ora jocului va mai scădea cu cel puțin patru grade. Va arbitra această partidă Marian Barbu din Făgăraș.

Ce absențe sunt în întâlnirea Oțelul Galați – Rapid

va efectua schimbări în primul unsprezece pentru meciul cu Rapid. Între buturi va intra pentru prima dată Dur-Bozoancă în locul lui Stoian și mai sunt prevăzute modificări în compartimentul median și în linia de atac, tehnicianul Oțelului find nemulțumit de faptul că echipa sa ratează enorm.

Rapid intră în era post Dugandzic, atacantul croat fiind vândut pe neașteptate, dar imediat a fost adus un alt jucător, Soni, acesta fiind însă în urmă cu pregătire și evident nu figurează pe listă. O mare problemă pentru antrenorul Bergodi va fi dispoziția în care se va afl după meciul echipelor naționale din preliminariile EURO 2024, cu atâtea evenimente grave petrecute.

Cote la pariuri la jocul Oțelul Galați – Rapid

Pentru casele de pariuri Rapid este echipa care are destul de multe șanse să plece de la Galați cu toate punctele în tolbă. Cota giuleștenilor la victorie este de 1,90 față de un consistent 4,40 primit de echipa locală. Șansă dublă are o valoare aproape modică, de numai 1,25 în timp ce șansă dublă 1X ajunge la 2,00. Un gol marcat de Rapid ajunge la doar 1,22 iar o reușită a gazdelor echilvalează cu 1,55. Se așteaptă ceva goluri, dovadă cota de 1,35 pentru over 1,5 goluri.

Există un istoric destul de lung al meciurilor directe dar numai până în 2o16, când a avut loc ultima confruntare în Liga 2. Bilanțul este unul foarte echilibrat, cu 7 victorii ale oțelarilor, 6 ale Rapidului și cinci meciuri egale. De notat însă că giuleștenii sunt autorii celor mai severe succcese, un halucinant 7-0 în 2004 și un 4-1 cu doi ani mai înainte. Și mai avem în 2005 un egal cu șase goluri.