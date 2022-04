Cum a ajuns o firmă de ”rezerviști” să facă milioane de euro din paza unităților militare. Armata română, incapabilă să se apere singură

În timp ce militarii români au misiunea de a apăra țara, există o firmă civilă condusă de foști militari, care le asigură acestora paza și protecția. Această ”struțo-cămilă” se numește Ro-ArmySecurity și a luat naștere din ordinul fostului ministru Gabriel Oprea.

RO-ArmySecurity, înființată pe vremea fostului ministru Gabriel Oprea

RO-ArmySecurity SA este o societate cu peste 500 de angajați, care are ca unic asociat Compania Națională Romtehnica SA, la fel ca firma soră – RO-ArmyCatering (care asigură servicii de alimentație pentru obiectivele militare și civile din România). La rândul ei, Romtehnica (firma care vinde arme și alte echipamente militare) este deținută de Statul Român.

RO-ArmySecurity SA a apărut pe piață în anul 2011, pe vremea când . Societatea avea ca scop declarat ”îmbunătățirea serviciilor de pază ale structurilor militare, reducerii cheltuielilor destinate acestor servicii și degrevarea structurilor armatei prin externalizare”.

Compania asigură și pază pentru obiective civile

În prezent, firma furnizează servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și averilor, a transporturilor de bunuri și valori, servicii de gardă de corp, de consultanță aferentă serviciilor de pază și protecție, precum și logistică specifică.

Printre obiectivele acoperite de compania de pază se numără: instituții publice, unități de învățământ publice sau private, unități bancare, societăți comerciale, facilități turistice, ansambluri rezidențiale, etc.

Practic, deși inițial a fost înființată pentru paza unor obiective militare (unități, depozite, spitale militare, etc), societatea Ro-ArmySecurity și-a extins activitatea și face concurență cu succes oricărei companii private de pază și protecție.

Cifre impresionante pentru firma de pază a armatei

Iar asta se vede și în cifre. Dacă în primul an de activitate, a avut o cifră de afaceri de 4,4 milioane lei, în 2020, societatea a ajuns la încasări totale de 22,4 milioane lei și un profit net de aproape 450.000 lei. Conform informațiilor de la Registrul Comerțului, administratori ai companiei sunt Marius Balu (secretar de stat și șef al departamentului pentru relația cu Parlamentul la MApN) și Simona Cojocaru (secretar de stat și șef al departamentului pentru politica de apărare la MapN).

Director general al SC RO-ArmySecurity este Tache Jurubescu, fost șef al serviciului personal la Statul Major al Armatei, în prezent în rezervă. Conform declarației de avere, Jurubescu are un salariu anual de 110.265 lei (aproximativ 9.200 de lei) ca șef al companiei de pază, o pensie militară de 120.180 lei pe an (10.015 lei pe lună) și o pensie de contribuție de 21.567 lei pe an (aproximativ 1.800 de lei pe an).

Paza și cateringul, mai profitabile decât vânzările de arme

RO-ArmySecurity și RO-ArmyCatering, cele două societăți înfiițate pentru a deservi armata, au ajuns împreună la o cifră de afaceri amețitoare, de circa 60 de milioane de lei (12 milioane de euro), cu mult peste compania-mamă, Romtehnica. Aceasta a încheiat anul fiscal 2020 cu o cifră de afaceri de 13,3 milioane lei și o pierdere netă de 66,2 milioane lei.

Romtehnica are datorii de 1,5 miliarde lei și 82 de angajați (de 10 ori mai puțini decât cele două societăți).

Conform unui studiu realizat de Institutul Național pentru Studii Strategice, armata română numără peste 70.000 de soldați activi, din care 35.800 fac parte din Forțele Terestre, 5.500 din Forțele Navale, 10.700 din Forțele Aeriene și 16.500 din Forțele Compozite. La aceștia se adaugă alți 57.000 de angajați ai Jandarmeriei, ai unităților speciale ale Poliției și ai serviciilor de informații. Înainte de 1989, armata număra peste 300.000 de oameni.