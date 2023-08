Cum a ajutat statul român firma care administrează stația GPL din Crevedia. S-a întâmplat cu doar două luni înainte de explozii

Exploziile devastatoare de la Crevedia, care au provocat moartea a două persoane și rănirea altor 56, au avut loc la stația GPL administrată de Flagas SRL, firma controlată de Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, Ion Doldurea. Punctul de lucru de la Crevedia funcționa ilegal, deoarece nu mai avea autorizație emisă de ISU din anul 2020.

Flagas SRL s-a împrumutat cu 5 milioane lei

DNA a deschis un dosar penal in rem pentru abuz în serviciu, procurorii urmând să investigheze posibile fapte de corupție ale unor funcționari cu atribuții de control ce ar fi trebuit să verifice activitatea stației GPL. La momentul exploziilor, acolo se aflau trei cisterne cu GPL, între care se efectua transferul de gaz, deflagrația apărând atunci când sub una din cisterne a apărut o sursă de foc.

Flagas SRL este cea mai importantă firmă de GPL din portofoliul familiei Doldurea, frații Ionuț și Daniel fiind implicați . Flagas SRL, la care Ionuț Doldurea are 51% din părțile sociale, a primit un ajutor de stat important cu doar două luni înainte de exploziile de la Crevedia, conform datelor consultate de FANATIK în Registrul național de publicitate mobiliară.

Pe 13 iunie 2023, Flagas SRL a încheiat un contract de garantare în cadrul programului IMM Invest Plus, în valoare de 5 milioane lei, adică un milion de euro. Pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra Ucrainei, Guvernul României a aprobat, prin OUG 99/2022, schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS.

Astfel, pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi și sub forma de granturi. Flagas SRL a apelat la ajutoare de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi, primind suma maximă care putea fi accesată. La rubrica creditori apar Statul român – prin Ministerul Finanțelor – prin Fondul național de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii și Raiffeisen Bank.

Statul român a garantat 90% din valoarea creditului

Flagas SRL a garantat împrumutul cu cinci conturi pe care le are deschise la Raiffeisen Bank. “Ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor constituitorului deschise la Raiffeisen bank, precum și orice conturi care vor înlocui/completa/substitui conturile identificate, constituită în favoarea Raiffeisen bank sa în calitate de creditor și a statului român prin Ministerul Finanțelor, în calitate de cocreditor, proporțional cu procentul de garantare, conform prevederilor actelor normative ce reglementează programul IMM Invest Plus, componenta IMM Invest, cu modificările și completările ulterioare”, se scrie în contract.

În document se menționează că statul român garantează 90% din valoarea creditului. „Până la concurența datoriilor totale ale debitorului față de Raiffeisen bank și statul român, decurgând din contractul de credit 60020/2023 și cel de garantare, respectiv creditul în sumă de 5000000 (cincimilioanelei) dobânzi, comisioane, majorări, penalități, orice alte sume datorate creditorului/cocreditorului, precum și orice alte cheltuieli făcute cu recuperarea creanței și orice executare silită, ocazionate direct sau indirect de acordarea creditului și a garanției de stat. Valoarea garanției constituite de statul roman este de 90% din valoarea creditului”, se arată în contractul consultat de FANATIK.

În cadrul schemei de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi și granturi. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

Flagas SRL a avut un profit de 12 milioane de euro în ultimii trei ani

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, . În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

Flagas SRL a primit acest ajutor de stat în condițiile în care în anul 2022 a înregistrat recorduri istorice din punctul de vedere al rezultatelor financiare. Astfel, firma a înregistrat un profit net de 32.782.166 lei, la o cifră de afaceri de 595.907.886 lei, cele mai mari de la înființarea firmei, în 1997.

În 2021, Flagas SRL a bifat un profit net de 12.320.411 lei, iar în 2020 unul de 13.611.560 lei, astfel că, în doar trei ani, firma controlată de Ionuț Doldurea a înregistrat un profit net total de 58.714.137 lei, adică aproximativ 12 milioane euro. Cu toate acestea, Flagas SRL a primit ajutor de la statul român. La finalul lui 2022, datoriile totale ale firmei erau de 73.928.971 lei, adică aproximativ 15 milioane euro.