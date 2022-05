Cum a apărut Adela Popescu la TV, după ce a petrecut singură de 1 Mai: „Patru ore am stat la salon”

Chiar dacă planurile de 1 mai ale Adelei Popescu au fost date peste cap, vedeta Pro TV a dezvăluit că s-a bucurat în continuare de weekend. În timp ce Radu Vâlcan era plecat cu Andrei și Alexandru la mare, prezentatoarea Vorbește lumea s-a răsfățat.

Adela Popescu a petrecut singură de 1 mai. Cum a profitat prezentatoarea TV de această ocazie

După ce a petrecut weekendul de 1 mai singură, Adela Popescu a apărut la televizor cu un nou look. În emisiunea Vorbește lumea difuzată luni, 2 mai, pe Pro Tv, a dezvăluit că a stat 4 ore la salonul de înfrumusețare.

Vedeta și-a vopsit părul blond. Mai mult, Adela Popescu a mărturisit că s-a bucurat de timpul său liber, a urmărit două seriale și a făcut curățenie. În glumă, prezentatoarea de televiziune a declarat că și-a făcut griji ca nu cumva Radu Vâlcan și băieții să se întoarcă mai devreme acasă.

„M-am făcut blondă, blondă, blondă. Patru ore am stat la salon. M-am dat cu autobronzant. Ce am făcut eu de 1 mai? Am stat singură acasă pentru că Radu a luat băieții și au plecat la mare. Și eu am plâns cu lacrimi de crocodil pentru că mi-a fost foarte dor de ei.

Iar la un moment dat am bănuit că s-ar putea să-mi facă o surpriză, să vină mai devreme și m-am super panicat. M-am uitat la două seriale.

Și am făcut curățenie în dulap și în debara. În dulap nu prea mi-au ieșit combinațiile, m-am deprimat și le-am lăsat așa”, a povestit Adela Popescu.

De ce a rămas Adela Popescu singură de 1 mai?

Cu toate că Adela Popescu trebuia să petreacă weekendul la apartamentul de pe litoral, Adrian, băiețelul său cel mic, s-a îmbolnăvit. Astfel că, și a plecat numai Radu Vâlcan, însoțit de Andrei și Alexandru.

„Era planul făcut, trebuia să mergem, numai că de câteva zile micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu.

Am rămas acasă cu el, dar a mers Radu cu băieții. Au ajuns, s-au cazat, au fost să vadă apartamentul, mi-au trimis filmulețe, poze. Îmi pare rău că nu am ajuns, dar asta este”, a dezvăluit Adela Popescu.