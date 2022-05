Adela Popescu, despre planurile ruinate de 1 mai. Ce a pățit prezentatoarea de la Pro TV

Blondina a vorbit despre planurile ruinate de 1 mai. Cântăreața a povestit ce a pățit și de ce nu a mai plecat din București cu partenerul de viață, Radu Vâlcan, și copiii lor. Din păcate, unul dintre băieții artistei s-a îmbolnăvit.

Adela Popescu nu a mai ajuns în vacanța de 1 mai. Ce i s-a întâmplat

Adela Popescu și-a achiziționat un apartament pe litoralul românesc, despre care le-a vorbit frecvent fanilor din social media. este foarte încântată și ar fi vrut să ajungă la mare în acest final de săptămână, dar nu a mai reușit.

Adrian, băiețelul artistei de numai 10 luni, a făcut febră din cauza dinților, motiv pentru care cântăreața s-a văzut nevoită să stea acasă. Soțul și ceilalți copii mai mari au plecat la Olimp, unde profită de vremea bună.

„Noi aveam în plan să mergem la mare weekendul acesta, ne organizaserăm de ceva timp pentru că fusesem invitați de cei care au construit blocul în care noi ne-am cumpărat apartamentul.

Era planul făcut, trebuia să mergem, numai că de câteva zile micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu.

Am rămas acasă cu el, dar a mers Radu cu băieții. Au ajuns, s-au cazat, au fost să vadă apartamentul, mi-au trimis filmulețe, poze. Îmi pare rău că nu am ajuns, dar asta este.

Mă îngrozea drumul, pentru că celui mic nu-i intri în voie nici atunci când are tot confortul și toată rutina, da păi să-l mai urc în mașină, bănuiam că va fi foarte mult trafic la mare, dar au ajuns ok”, a povestit cântăreața pe .

În aceeași notă, Adela Popescu le-a spus fanilor că Adrian s-a trezit la o oră matinală, după ce toată noaptea a plâns din cauza durerilor de dinți. Ulterior, a postat o poză cu micul dejun savurat după ce a adormit bebelușul.