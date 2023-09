Cum a apărut fiica lui Mihai Gâdea la Milano Fasion Week. Karina a întors toate privirile

Fiica lui Mihai Gâdea a fost prezentă la Milano Fashion Week, un eveniment care a avut loc recent. Karina a întors toate privirile cu apariția sa pe covorul roșu.

Cum a apărut fiica lui Mihai Gâdea la Milano Fasion Week. A ales o ținută inedită

Mihai Gâdea se poate considera o persoană împlinită din toate punctele de vedere. Prezentatorul TV activează de ani buni în televiziune și este realizatorul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3 CNN.

În plan personal, prezentatorul este căsătorit cu Agatha Kundri de aproape două decenii, iar împreună au o fiică, Maisha Karina, în vârstă de 20 de ani.

fiind pasionat de domeniul vestimentar. Această instituție este una dintre cele mai prestigioase școli de modă din toată lumea.

Recent, Karina a fost prezentă la Milano Fashion Week, acolo unde a purtat o ținută inedită. Fiica prezentatorului de la Antena 3 CNN a optat pentru un sutien și un sacou, ambele negre, dar și o pereche de jeanși oversised. Nu i-au lipsit ochelarii de soare de la ochi, dar nici geanta, care a fost tot neagră, notează .

Ce pasiune mai are fiica prezentatorului TV

În afară de modă, , având o voce foarte bună. În mai, tânăra a lansat videoclipul piesei “Start”, iar în 2016 clipul video pentru melodia “Somewhere only we know”, a trupei Keane. Au urmat alte două coveruri, “Ordinary world” şi “Somewhere only we know”.

Soția lui Mihai Gâdea este mândră de fiica ei și a realizatorului TV, pe care o laudă adesea în mediul online. Recent, Agatha Kundri Memete a postat, pe pagina sa de Facebook, clipul video pe care Karina l-a lansat recent.

“Sunt atât de mândră! Viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor”, a scris partenera de viață a lui Mihai Gâdea la postarea de pe pagina sa.

În final, Karina nu a ales să studieze muzica, ci moda, domeniu de care este pasionată. Tânăra a susținut mai multe examene, iar în final a fost acceptată la PoliModa.

În 2021, Karina a susținut examenul de Bacalaureat. Mihai Gâdea s-a declarat atunci mândru de fiica lui, care a obținut rezultate foarte bune.