Cum a convins-o Andrei Duban pe Grațiela să se căsătorească cu el. La ce viciu a renunțat pentru a o avea de soție

Cum a convins-o Andrei Duban pe Grațiela să se căsătorească cu el. Actorul a fost nevoit să renunțe la un viciu pentru a o face pe aceasta soția lui.

au o relație de 12 ani și sunt părinții unui băiat. Acum, actorul a făcut declarații despre cum a reușit să o convingă pe aceasta să se căsătorească cu el, dar și cum s-au întâlnit.

Grațiela și Andrei Duban s-au întâlnit într-o vară, pe vremea când aceasra era actriță și nu avea nici job.

Acesta a mers la programul artistic la care participa soția lui, iar ulterior a abordat-o și chiar a prezentat-o ca fiind soția lui.

Atunci, Grațiela Duban s-a speriat, mai ales pentru că aceasta era și într-o relație cu un alt bărbat.

„Pe Grați am întâlnit-o într-o vară, când făcea programul artistic. Am început să vorbesc cu ea, ea era o tânără actriță, nu era angajată.

Seara, când am ajuns la program, am prezentat-o ca fiind viitoarea mea soție. Ea s-a speriat foarte tare, ea fusese avertizată cu privire la mine. Nu știu ce noroc am avut, dar eu m-am îndrăgostit de ea, eu și acum fac asta”, a povestit actorul în podcastul Acasă la Măruță.

Ce i-a promis Andrei Duban soției sale pentru a se căsători cu el. La ce viciu a renunțat

pentru a o convinge pe soția lui să, la acea vreme doar o tânăra de care s-a îndrăgostit.

Actorul a spus tinerei pe care abia o cunoscuse să se mute la București și să se despartă de bărbatul cu care era la acea vreme.

De asemenea, i-a promis că se va lăsa de fumat pentru a se căsători și pentru a fi împreună, lucru de care Andrei Duban recunoaște că s-a ținut până acum, chiar și după 12 ani de căsnicie.

„Ea, când a terminat, voia să plece la București și am avut îndrăzneala și i-am spus să se mute și ea aici să continue. Ea era atunci și într-o relație și i-am spus că va trebui să aibă o discuție cu el, foarte cinstită.

I-am spus că mă las și de fumat, pentru a-i arăta că o iubesc, iar de atunci până azi nu am mai pus țigara în gură”, a declarat Andrei Duban în cadrul unui podcast.