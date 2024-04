Cum a dispărut aurul dacilor. Ce s-a ales de monedele descoperite la Sarmizegetusa

În ultima perioadă, autoritățile române au recuperat mai puțin de din Sarmizegetusa Regia (Hunedoara) în anii ’90. Aceste monede prețioase de aur, cu o vechime de peste două milenii, au o poveste remarcabilă.

Aurul dacilor, vândut de traficanții de patrimoniu

Cele mai importante descoperiri ale provin din perioada Antichității și au fost făcute la Sarmizegetusa Regia (Hunedoara), dar au dispărut ulterior, fiind introduse pe piața neagră a antichităților.

ADVERTISEMENT

Monedele antice de aur celebre Koson și Lysimach, bătute în secolul I î.Hr., au fost aduse către conducătorii dacilor ca pradă de război sau recompensă pentru serviciile militare oferite aliaților lor.

Unii istorici sugerează că dacii nu foloseau monedele în mod obișnuit, aurul fiind considerat mai degrabă un simbol al puterii regale și un dar adus zeilor.

ADVERTISEMENT

Mii de monede antice de aur Koson și Lysimach au fost găsite în anii ’90 de căutătorii de comori la Sarmizegetusa Regia, iar majoritatea acestor tezaure au fost vândute, prin intermediul traficanților de obiecte de patrimoniu, în Occident, potrivit .

Unele dintre aceste piese erau comercializate cu sume de până la 3.000 de dolari bucata. În prezent, astfel de monede cu origine incertă pot fi găsite la vânzare pe diverse site-uri dedicate colecționarilor de monede.

ADVERTISEMENT

Eforturile României în recuperarea monedelor de aur

În decursul celor aproape trei decenii de la primele mari descoperiri de tezaure monetare din Sarmizegetusa Regia, autoritățile române au reușit să recupereze, cu eforturi considerabile, peste 1.000 de monede antice de aur.

Cu toate acestea, cel puțin 55 de kilograme de monede Koson și Lysimach, precum și alte artefacte din aurul dacilor, sunt încă date în urmărire internațională. În 2020, o altă monedă de aur Lysimach a fost recuperată de statul român, din Italia, după ce a fost vândută ilegal de braconieri pe piața neagră.

ADVERTISEMENT

„Sunt urmărite în continuare, prin INTERPOL, tezaurele care formează obiectul mai multor dosare penale: un tezaur de monede Lysimach din aur (30 de kilograme), din care s-au recuperat 37 piese; tezaure de monede Koson din aur (25 de kilograme), din care s-au recuperat 1.038 piese; un tezaur de monede Koson din argint, din care s-au recuperat 280 monede; cinci scuturi regale din fier; 11 brăţări spiralice din aur, tezaure de denari romani (imitaţii dacice) etc”, informa, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Ce s-a ales de monedele de aur la Sarmizegetusa Regia

În Antichitate, Sarmizegetusa Regia a existat un centru de putere al Daciei, unde s-au adus unele dintre cele mai mari bogății deținute de regii daci, înainte ca romanii să cucerească și să distrugă capitala antică din Munții Orăștiei, Hunedoara.

În timp ce multe dintre monedele de aur Koson ar fi fost primite de regele dac Cotiso în schimbul sprijinului militar acordat lui Brutus (85 î.Hr. – 42 î.Hr.), un consul roman care a conspirat la asasinarea lui Iulius Cezar, tezaurele de monede de aur Lysimach ar fi ajuns la Sarmizegetusa Regia pe alte căi.

„Dacii strânseseră încă de pe vremea lui Burebista uriaşe cantităţi de metal preţios prin războaie de cucerire, în special împotriva celţilor, mari iubitori de podoabe de aur şi de argint. Prin oficiul de mercenari pe care îl făceau în slujba diferiţilor regi din sud, ei de asemenea adunaseră mari cantităţi de aur şi argint, atât în monede, cât şi în podoabe, începând încă din secolul V î.Hr., dar mai cu seamă în secolele II şi I a. Chr.”, spunea academicianul Vasile Pârvan, în volumul Getica, potrivit adevărul.ro.

Monedele de aur Lysimach, printre cele mai valoroase artefacte, datează din secolele I î.Hr. și provin din monetăriile orașelor antice Callatis, Tomis și Histria, care făceau parte din regatul lui Lysimach, guvernatorul Traciei. Tezaurele monetare sunt rezultatul capturilor făcute de regele Burebista în urma campaniilor militare desfășurate în zona Dobrogei.

Monede prețioase cu portretul lui Alexandru cel Mare

Aceste monede prezintă portretul lui Alexandru cel Mare pe față, iar pe partea inversă este reprezentată zeița Atena. Potrivit unor experți, deși inscripția este BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXΩY (BASILEOS LYSIMAHOI, a regelui Lisimah), aceste monede au fost emise în perioada 88-86 î.e.n. de Mithridate VI Eupator, suveranul Pontului, în timpul primului său conflict cu romanii, mai arată sursa citată.

Anumite monede au fost bătute la Tomis, ceea ce este indicat de literele TO așezate sub tronul zeiței Atena. Stateri similari au fost emiși și la Histria și Callatis, iar aceste monetării sunt caracterizate de literele IΣ și KAΛ, plasate sub tronul Atenei.

Primele mari descoperiri de comori care conțin monede Lysimach au fost documentate în secolul al XVI-lea, conform relatărilor păstrate, provenind din albia râului Strei (video, locul unde s-a presupus că a fost găsit tezaurul, în apropiere de Hațeg), care izvorăște din Munții Șureanu și traversează regiunile Hațegului și Hunedoarei înainte de a se vărsa în râul Mureș.