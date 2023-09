Cum a fost identificată tânăra găsită moartă pe o plajă din Constanța. Decesul prezentatoarei radio este unul suspect

În urmă cu 24 de ore, salvamarii și polițiștii erau alertați după ce o turistă a găsit pe plajă cadavrul unei femei. Anchetatorii au sosit la fața locului și transmis că nu au găsit urme vizibile de violență pe cadavrul femeii, însă cercetările vor continua pentru ”a stabili cu exactitate împrejurările producerii evenimentului”.

Cum a fost identificată tânăra găsită moartă pe o plajă din Constanța

După mai multe ore trupul neînsuflețit a fost identificat și descoperirea a șocat pe multă lume: fata moartă de pe plajă era nimeni alta decât DJ Lalla, un cunoscut DJ din Turda. Tânăra era DJ și prezentatoare radio de mulți ani, fiind cunoscută de toată lumea din zonă, astfel că polițiștii tratează moartea drept suspectă.

Oamenii legii vor să afle dacă aceasta s-a sinucis sau a fost un accident bizar de înec, pentru că marea era rece și agitată. Cu 24 de ore înainte să fie găsită moartă, DJ Lalla a postat un videoclip cu hashtagurile ”depresie” și ”o să fie bine”, nu e tocmai de ignorat. Asta, mai ales că rudele fetei vorbesc despre faptul că DJ Lalla își pierduse o persoană dragă și era afectată profund.

Salvamarii spun că au fost chemați de o femeie care a descoperit cadavrul. Conform , DJ Lalla era îmbrăcată sumar în slip și cu un tricou. ”La locul solicitării s-a deplasat un echipaj SAJ care, din păcate, a trebuit să constate decesul persoanei”, a transmis Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța.

”Am fost anunţaţi de nişte turişti că o persoană este la firul apei. Când am ajuns aici era o maşină de poliţie şi ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva. La faţa locului era o persoană la firul apei, s-a înecat. Acum nu ştim dacă este singură persoană care a intrat sau dacă sunt mai multe persoane”, a explicat și Georgian Boariu, salvamar prezent la locul faptei.

Pentru că nimeni din preajmă nu o cunoștea, femeia a fost recunoscută cu ajutorul tatuajelor. Au realizat că victima era Laura Roșca, cântăreață și DJ. ”Tata este muzician şi el mi-a insuflat pasiunea pentru muzică. Am început să cânt cu băieţii de la Juke Box. Am cântat mult peste tot, am apucat să văd şi câteva ţări străine”, povestea Lalla în urmă cu mai mult timp.

, a comentat decesul fetei: ”O fată frumoasă, talentată, plină de viaţă. Te gândeşti. Ce? Poate să aibă probleme sau un anturaj sau pur şi simplu o imprudenţă. E greu de crezut că în septembrie te mai duci să faci baie în mare noaptea. Mi se pare absolut îngrozitor”.

DJ Lalla părea să nu fie în apele ei de multă vreme. Pe lângă postarea de ieri, în care încerca să zâmbească forțat, cu hashtagurile #depresie și #osăfiebine, DJ Lalla publica o imagine similară în vară, când se afla în vacanță în Italia, cu hashtagurile #fiiputernică, #continuă să mergi mai departe.

Prietenii Laurei spun că fata și-a pierdut o persoană dragă și nu putea trece peste, deși încerca să-și țină mintea ocupată cu meseria pe care o practica, de MC în cluburi. ”Am intrat într-o lume nouă, cea a clubing-ului. Cariera mea de MC a mers şi merge foarte bine. Sunt în cluburi, în tot Bucureştiul”, povestea Lalla.