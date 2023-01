Cum a fost prins Victor Pițurcă trișând la cazino pentru 170.000 de dolari! A scăpat de plângere la poliţie prin ameninţări: “Mi-a zis să am grijă, că ştie unde învaţă fata mea!” Video

Cu o carieră impresionantă ca fotbalist şi antrenor, Victor Piţurcă a reuşit, de-a lungul timpului, să fie implicat în mai multe scandaluri în viaţa privată. Acum, fostul selecţioner al naţionalei României a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce a fost acuzat de cumpărare de influenţă în dosarul achiziției de măști neconforme de către MApN. Printre scandalurile în care numele antrenorului de 66 de ani a apărut s-a numărat şi unul în care a fost prins cum trişa la cazino.

Cum a trişat Victor Piţurcă pentru un câştig de 170.000 de dolari la cazino

Jocurile de noroc nu au fost întotdeauna cu noroc pentru Victor Piţurcă. În 1981, pe când evolua la FC Olt, fostul atacant a fost arestat şi a primit o condamnare la şase luni de închisoare, după ce fusese prins în flagrant în timpul unui joc de barbut. Cum jocurile de noroc erau considerate ilegale în perioada comunismului, “Piţi” a ajuns după gratii, însă a ispăşit doar două luni din pedeapsă.

La 21 de ani de la episodul petrecut la Târgu Jiu, Victor Piţurcă era prins cum trişa la masa de poker, în cazinoul Casa Vernescu. Chiar dacă era plătit bine la Steaua, unde era antrenor în septembrie 2002, fostul selecţioner şi-a dorit mai mult şi a decis să încalce legea din nou. Metoda a fost considerată una avansată pentru acele vremuri, iar câştigul a fost unul pe măsura riscului: 170.000 de dolari.

La masa de poker, Victor Piţurcă s-a aşezat cu un pachet de ţigări fals, care era “îmbogăţit” cu o cameră video prin care putea urmări cărţile împărţite de dealer. Semnalul video ajungea în afara cazinoului, de unde cineva îi transmitea lui “Piţi” dacă trebuie să pluseze sau să spună pas. VEZI VIDEO

Mişcarea a fost repetată în mai multe zile din septembrie 2002, însă castelul de cărţi s-a dărâmat pe 26 septembrie 2002. Propietarii cazinoului au început să-l fileze pe Victor Piţurcă, iar un inspector de joc a reuşit să demaşte toată strategia.

Dezvăluirile FANATIK din aprilie 2009: Victor Piţurcă l-a ameninţat pe patronul de la Casa Vernescu

La şapte ani de la careul de aşi cu iz penal, în aprilie 2009, Enrico Aidan, patronul cazinoului de la Casa Vernescu, a dezvăluit pentru FANATIK cum a fost ameninţat de Victor Piţurcă. Prin şantaj şi ameninţări, fostul selecţioner a reuşit să scape de o plângere la Poliţie pentru fapta comisă la masa de poker.

“După ce l-am prins, atmosfera a devenit foarte tensionată. La propunerea lui, am decis să ne retragem într-o încăpere. L-am lăsat câteva minute acolo, pentru a hotărî cum procedăm, dar am făcut o mare greşeală: am uitat să îi iau telefonul mobil. Când am revenit în încăpere, Piţurcă era mult mai sigur pe el.

A început să mă ameninţe şi mi-a spus că dacă nu fac incidentul uitat mă aşteaptă ţigani interlopi afară şi că sunt câţiva şi la mine acasă, în Pipera, unde se aflau soţia şi fiica. Am discutat toţi şi nu am mai depus plângere. La plecare, Piţurcă mi-a zis să am grijă, că ştie unde învaţă fata mea, la Şcoala Româno-Americană”, povestea Enrico Aidan pentru FANATIK, în aprilie 2009.

“Mi-a transmis, prin mai mulţi intermediari, să nu fac vreo greşeală pe care eu şi familia mea să o regret”

După două săptămâni de la incidentul din Casa Vernescu, Enrico Aidan a părăsit România din cauza ameninţărilor. “Până la urmă, i-am dat drumul de frică! Dar nu se terminase totul. În zilele următoare, şantajul şi ameninţările la adresa mea şi a familiei au continuat. Lui Piţurcă îi era probabil teamă să nu cumva să depunem plângere la poliţie împotriva sa, aşa că mi-a transmis, prin mai mulţi intermediari, să nu fac vreo greşeală pe care eu şi familia mea să o regret.

Eram speriat pur şi simplu şi atunci am decis că trebuie să fug din România, pentru a-mi proteja soţia şi fiica. Am discutat cu conducerea reţelei de cazinouri din care face parte şi cel de la Casa Vernescu şi am găsit soluţia de a fi detașat la cel din Rhodos. Am plecat la vreo două săptămâni de la incidentul din acea seară. Am vorbit de-abia acum pentru că mi-a fost teamă”, a mai explicat Enrico Aidan.

Ce antecedente penale mai are Victor Piţurcă: o condamnare de un an de închisoare cu suspendare

Chiar dacă a reuşit să strângă o avere considerabilă din fotbal, în special din antrenorat, În celebrul dosar “Valiza”, când Gigi Becali a vrut să ofere un premiu de 1.700.000 de euro jucătorilor de la U Cluj pentru a nu pierde meciul cu CFR Cluj, fostul selecţioner s-a ales cu o condamnare de un an de închisoare cu suspendare.

În faţa anchetatorilor, Victor Piţurcă a susţinut că banii urmau să fie folosiţi pentru cumpărarea unui teren în Cluj şi nu ar fi ajuns pentru premierea fotbaliştilor. Procurorii l-au acuzat de mărturie mincinoasă, iar pe 4 iunie 2013 a venit sentinţa definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Acum, pentru a-i facilita lui Alexandru Piţurcă, fiul acestuia, accesul la contractul de achiziţie de măşti anti-COVID pentru Ministerul Apărării Naționale. Mai exact, acesta este acuzat de cumpărare de influenţă, după ce Gabriel Ţuţu, şi director general al CN Romarm SA, ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 50.000 de lei.