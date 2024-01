Cum a încercat Mihai Bobonete să-l avertizeze pe Cătălin Bordea în legătură cu aventura fostei soții cu Spike. Actorul a râs de celebrul comediant. Actorul de la PRO TV i-ar fi mărturisit, la un moment dat, lui Bordea că între Livia și rapperul Spike erau șanse să fie mai mult decât o simplă relație de amiciție. Abia acum a ieșit totul la iveală!

Mihai Bobonete, mesaj dur la adresa lui Cătălin Bordea

, iar Livia, fosta lui soție, s-a aruncat rapid în brațele solistului Spike, care culmea, le-a fost și cavaler de onoare la nuntă. La începutul acestui an, cei doi și-au făcut relația publică pe rețelele de socializare.

„Viața noastră personală e departe de tot ce se scrie sau credeți voi. Vă urăm un an nou fericit, la fel ca noi”, a scris Spike pe Instagram, în noaptea de Revelion.

Mihai Bobonete, Bordea și Cortea au filmat un nou podcast împreună, iar subiectul fierbinte a fost relația Liviei Eftimie cu Spike. Actorul din Las Fierbinți nu a ezitat să râdă de comediant. Bobonete i-a adus aminte acestuia ce i-a spus în urmă cu un an. Se pare că actorul l-a avertizat în legătură cu apropierea lui Spike față de Livia.

L-a avertizat că este înșelat

„Bordea, cam cât crezi tu că o să ducă toată treaba asta în care lumea te vede ca o victimă după despărțire? Tu de asta profiți acuma, mă! Odată pui ochii ăia de pisoi, așa, și toată lumea trebuie să fie cu tine: săracul, ai văzut ce i s-a întâmplat?

Dar să mor eu, când îi ziceam acum un an, el era: Ce mă? Băi băiatule, eu dau șase îmbrățișări și n-am nimic, dar nu le contoriza și pe ale altuia. Și acum tu ești motanul ăla rănit, tu crezi că toată lumea o să zică încontinuu: săracu, nu ne mai interesează”, a afirmat Mihai Bobonete în podcastul “Colegi de cameră”.

Cum a aflat comediantul că a fost trădat

În timpul mariajului, , așa că a întrebat-o pe Livia dacă are o relație extraconjugală cu Spike, însă aceasta a negat. În realitate, bruneta se iubea cu solistul! Când Livia și-a luat lucrurile din apartamentul lor, Bordea a simțit că lumea lui s-a terminat. Separarea lor s-a produs pe cale amiabilă, la mijlocul lunii iulie 2023.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă. Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam.

Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă”, a povestit Cătălin Bordea în podcastul „La Fileu”, realizat de Speak.