Cum a murit Georgiana, tânăra găsită într-o curte a unei fabrici din Satu Mare. Femeia era deprimată

S-a dovedit că victima avea 20 de ani și dispăruse de patru zile de acasă. Era din Medieșu Aurit și familia spune că se lupta cu depresia, pe care nu putea să o învingă. A fost găsită moartă în jurul orei 17:00 de un trecător care a chemat imediat polițiștii. Martorii spun că fata avea ochii deschiși atunci când a fost găsită.

O tânără s-a sinucis în Satu Mare, pentru că era deprimată

Cadavrula fost transportat la Spitalul Județean Satu Mare, unde medicii vor stabili cu exactitate în urma autopsiei care a fost cauza morții. Cu toate acestea, conform primelor ipoteze, cel mai probabil tânăra s-a sinucis. Ar fi ales să facă asta aruncându-se de pe o clădire înaltă din interiorul acelei fabrici.

Mama tinerei nu poate să creadă că a rămas fără copil și a postat un mesaj lacrimogen pe rețelele de socializare. ”Dragul meu copil nu am putut să-mi iau rămas bun de la tine. Mi-ai lăsat un gol imens în inimă ca mamă.

Dumnezeu să te primească în împărăția Lui. Te iubesc foarte mult draga mea fată, golul ce mi l-ai lăsat în inima mea o să-l am pe viață, conform Eu ți-am fost și mamă și tată, cu mine ai ținut legătura dintre părinți tăi în ultimul an! Îmi pare rău ca nu am să vin la înmormântare din cauza tatălui tău!

Dar te am aici în inimă toată viața mea, dragă mea fetiță. Somn lin spre cer puiuțu lui mama”, a transmis mama fetei pe Facebook. Pentru că pe corpul fetei nu s-au găsit urme de violență oamenii legii nu au suspiciuni de omor.

O femeie a fost ucisă în Baia Mare de soțul sinucigaș

Așadar, principala și singura variantă luată în calcul momentan este cea de suicid. Anchetatorii spun că mai multe lucruri care aparțineau fetei, cum ar fi geaca sa și niște bani au fost găsite pe acoperișul clădirii, iar lângă corpul victimei era doar un telefon. Așadar, cel mai probabil tânăra Georgiana a decis să-și pună capăt zilelor, pentru că nu mai putea să îndure toate greutățile vieții după 20 de ani de viață.

pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la sos@antisuicid.ro

În urmă cu o zi, un caz de crimă urmată de suicid a șocat opinia publică din Maramureș. Atunci, o femeie a fost găsită arsă și un bărbat spânzurat, într-un apartament din Baia Mare. Conform jurnalistului Vasile Dale, cel mai probabil bărbatul a ucis-o pe femeie după care a dat foc la apartament și, între timp, s-a sinucis.

a fost descoperit cadavrul carbonizat al unei femei, precum și un bărbat spânzurat. În cauză există suspiciune de omor, urmat de suicid. ISU Maramureș urmează să afle cauzele izbucnirii incendiului, în timp ce polițiștii trebuie să facă cercetări pentru a vedea cum s-au petrecut faptele”, transmitea sursa citată.