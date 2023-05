Cum a murit o tânără de doar 19 ani în Marea Britanie. Totul a început cu o simplă durere la umăr, însă în doar câteva luni fata s-a stins pentru că avea o formă agresivă de cancer. Tânăra făcuse mai multe luni de chimioterapie, moment în care medicii i-au transmis că a scăpat de cancer. Doar că, boala a recidivat și i-a transmis primele semnale printr-o durere la umăr.

Cum a murit o tânără de doar 19 ani în Marea Britanie

S-a întors din nou pe patul din spital, unde a aflat că mai are de trăit câteva luni. “Avea o poftă de viață, de oameni și o spontaneitate molipsitoare”, povesteşte mama ei pentru presa din Marea Britanie, citată de Lulu Blundell era sportivă de performanță și făcea rugby, iar după un antrenament a simțit o durere puternică la umăr.

ADVERTISEMENT

, a făcut investigații suplimentare, însă diagnosticul a fost crunt. În 2019, fata a aflat că are sarcom Ewing, o formă foarte rară de cancer care afectează oasele și țesutul din jurul oaselor. Fata originară din Rotherham, South Yorkshire, făcuse mai multe luni de chimioterapie după ce și-a pierdut un picior, însă era convinsă că a scăpat de cancer.

Fata era studentă la Universitatea Newcastle, astfel că întregul internet a dorit să afle cum a murit o tânără de doar 19 ani Inițial, medicii au crezut că durerea la umăr e cauzată de exerciții fizice, însă o scanare CT a descoperit mai multe tumori la umăr, coaste și piept. Mai mult, diagnosticul a fost crunt: fetei i s-a transmis că mai are de trăit doar câteva luni. A refuzat să se lasă doborâtă de boală și și-a petrecut ultimele luni din viață călătorind prin lume cu prietenii și familia.

ADVERTISEMENT

și a alergat 5 kilometri într-un maraton, unde a strâns peste 20.000 de lire sterline pentru un ONG care luptă împotriva cancerului, Teenage Cancer Trust. Lulu, care jucase rugby pentru Sheffield RUFC și Wakefield Trinity a murit la 1 ianuarie 2023, la vârsta de doar 19 ani.

A lăsat în urmă inclusiv un film prin care a dorit să fie mereu ținută minte de prieteni și familie, drept o persoană jovială și plină de viață, cu toate că știa că se apropie moartea. “Am aflat că boala mea revenit și am luat decizia să nu mai trec prin chimioterapie. Aș prefera să fac îngrijiri paliative și să-mi țin toată durerea sub control până când nu mai pot. În ciuda faptului că mi s-a spus că boala a recidivat, iar acum sunt bolnavă în stadiu terminal, am râs și am iubit mai mult în ultimele luni decât am făcut-o toată viața mea”, le transmitea fata tinerilor.

ADVERTISEMENT

Cum a murit o tânără de doar 19 ani? Mama fetei a mărturisit că fiica sa a refuzat să mai facă chimioterapie în cele câteva luni de viață rămase de trăit, preferând să viziteze lumea și să stea alături de familie. “Lulu a fost mult mai mult decât cancerul ei. Era o adolescentă normală. Avea o poftă de viață, de oameni și o spontaneitate molipsitoare – dacă voia să facă ceva, o făcea. Specialiştii lui Lulu au spus că mai multă chimioterapie i-ar putea oferi un pic mai mult timp, dar nu şi-a dorit asta – a spus că nu vrea să-şi petreacă timpul pe care îl mai are pe un pat de spital. Lulu a zâmbit, a râs, a trăit și a iubit foarte mult și, deși ar fi trebuit să stea cu noi mai mult timp, suntem recunoscători pentru fiecare moment”, a transmis, Carolyn Blundell.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2020 nu mai puțin de 10 milioane de oameni au murit de cancer la nivel mondial. Mai mult, conform datelor statistice, unul din cinci oameni face o formă de cancer într-un moment oarecare al vieții. Cele mai multe decese cauzate de cancer sunt în Asia (58.3%), Europa (19.6%), America Latină și Caraibe (7.2%).

ADVERTISEMENT

Cel mai des întâlnit cancer care provoacă moartea e cel pulmonar (18%), urmat de cel colorectal (9.4%), hepatic (8.3%), de stomac (7.7%) și de sân (6.9%). Bărbații par să fie predispuși la cancerul pulmonar în proporție de (21.5%), în timp ce femeile au cea mai mare problemă cu cancerul de sân (15.5%). Deși de multe ori cancerul e influențat de factori genetici, se știe că fumatul și un stil de alimentație și de viață nesănătos contribuie decisiv la declanșarea bolii.