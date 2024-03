Cum a presimțit tatăl Andreei tragedia de vineri. Care era, de fapt, relația dintre fiica sa și Mirel, cel care a ucis-o

Cu ochii în lacrimi, luni, în ziua în care și-a ridicat în sicriu fiica de la sediul IML Timișoara, tatăl Andreei spune că a presimțit tragedia de vineri. Acesta dezvăluie care era, de fapt, relația dintre fiica sa și Mirel, cel care a ucis-o cu zeci de lovituri de cuțit.

Tatăl Andreei, studenta ucisă la Timișoara, a presimțit tragedia de vineri. Acesta dezvăluie care era relația fiicei sale cu criminalul

În urmă cu 24 de ore au fost momente sfâșietoare în Timișoara. Luni, . Aici, familia fetei a venit să-i ridice trupul neînsufleţit.

Între timp, noi detalii ies la iveală în legătura cu această tragedie. Tatăl Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă cu sânge rece, a dezvăluit că a simțit că singura lui fiică nu mai trăiește.

”La 11 am vorbit cu ea. Mi-a dat mesaj că îşi face bagajele şi vine acasă şi îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns, am sunat-o.

Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunţa de fiecare dată ce paşi făcea”, spune bărbatul, cu ochii în lacrimi, conform celor de la .

Simțind că ceva nu este în regulă, părintele studentei, panicat, a plecat după ea, de acasă din Gorj în Timișoara. În toate aceste momente, ceva în interiorul lui îi spunea că Andreea a pățit ceva. ”Am luat maşina şi am plecat spre Timişoara. Am presimţit, am simţit că ea nu este vie”.

Pe drum, disperat, bărbatul a sunat la mai multe spitale din zonă să întrebe dacă s-a petrecut vreun accident. În scurt timp, de la Poliţia Herculane a aflat că .

Imediat a făcut legătura și s-a gândit că ar putea fi vorba de fiica lui. A pus mâna pe telefon și i-a sunat pe toţi apropiaţii fetei. L-a sunat inclusiv pe criminal. Mirel avea telefonul închis.

În spațiul public, informațiile apărute după această tragedie spuneau că Andreea și Mirel erau iubiți. În realitate, între ei nu ar fi existat o astfel de relație. Cel puțin asta afirmă tatăl tinerei. ”Ea voia să-i spună că nu vrea să aibă o relaţie cu el. Pe Andreea n-o mai învie, orice pedeapsă ar lua, pe mine nu mă mai încălzeşte cu nimic”, mărturisește bărbatul.