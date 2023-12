Cum a rămas Ramona de la Clejani fără permis de conducere. A vrut să facă bine altei persoane, dar totul s-a întors împotriva ei

Ramona de la Clejani nu are parte de sărbători liniștite. Artista a mărturisit, revoltată, că a vrut să facă un bine unei alte persoane din trafic, dar s-a ales cu permisul suspendat pentru treizeci de zile. În plus, acum este bună și de plată. Iată ce s-a întâmplat!

Cum a rămas Ramona de la Clejani fără permis de conducere

pentru 30 de zile, după ce a trecut cu vederea un incident minor din trafic. Fiica lui Ioniță de la Clejani a declarat că a vrut să ajute pe cineva, dar a fost păcălită.

ADVERTISEMENT

Bruneta s-a trezit cu mașina lovită în timp ce staționa, regulamentar, într-o parcare din Capitală. Pentru că nu a vrut să-i facă rău celuilalt șofer, aceasta nu a făcut demersurile necesare și nu a anunțat autoritățile.

În schimb, cel care i-a avariat mașina a mers la poliție și a declarat accidentul. Acest lucru a lăsat-o pe Ramona de la Clejani fără permis de conducere și fără câteva sute de lei în buzunar. Supărată foc, solista a făcut primele declarații în acest sens!

ADVERTISEMENT

Bruneta nu a declarat accidentul minor la Poliție

”În urmă cu două săptămâni, aveam mașina parcată, în parcare. Un domn mi-a lovit mașina, nimic grav, este vorba despre o simplă zgârietură. A așteptat să tracă cele 24 de ore, iar mai apoi a mers la poliție, la accidente ușoare. În acest timp eu am plecat din București, am avut evenimente, am stat plecată o săptămână.

Poliția m-a căutat, eu nu am putut ajunge. M-am trezit cu dosar acasă, am fost acuzată că am fugit de la locul accidentului, a spus că i-am lovit mașina neacordând prioritate. Mi-a luat permisul pentru 30 de zile și mi-au dat amendă 2.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Le-am spus polițiștilor să ia camerele de supraveghere, însă mi-au spus că trebuia să vin să declar accidentul. Am rămas fără permis în cea mai importantă lună din an.”, a declarat Ramona de la Clejani pentru

Crede că celălalt șofer vrea să profite de pe urma ei

, având în vedere faptul că autoturismul ei nu era grav avariat. În plus, ea este de părere că cel care a provocat accidentul minor vrea doar să profite.

ADVERTISEMENT

”E frustrant să stai în parcare, să te trezești lovit și să rămâi și fără permis. Pe domnii polițiști îi înțeleg, însă pe acest domn, nu. Doar pentru că vrei asigurarea pentru o zgârietură, să faci atâta rau?! Luna aceasta este luna binefacerilor. Nu am făcut amiabilă la momentul respectiv pentru că mașina mea era doar puțin zgâriată, nu am vrut să îi iau asigurarea.”, a mai mărturisit fiica lui Ioniță de la Clejani, pentru sursa citată anterior.