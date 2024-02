Cum a reacționat Daniel Ghiță după ce Cătălin Moroșanu aproape a sărit la bătaie la Survivor România 2024: „Ți-a fost frică să lupți cu mine”

Daniel Ghiță reaprinde scandalul cu Cătălin Moroșanu? După scandalul de la Survivor România 2023, luptătorul a reacționat și a spus ce părere are. De altfel, au apărut informații conform cărora Faimosul a fost eliminat din competiția filmată în Republica Dominicană.

Ce părere a avut Daniel Ghiță despre scandalul în care a fost implicat Cătălin Moroșanu la Survivor România All Stars 2024

Daniel Ghiță și Cătălin Moroșanu au fost rivali și și-au aruncat cuvinte dure, dar nu au ajuns sa lupte în ring, asta după ce actualul Faimos ar fi refuzat. Kickboxerul l-a acuzat atunci că de teamă a făcut-o.

ADVERTISEMENT

Totuși, , Cătălin Moroșanu a afirmat că el și Daniel Ghiță nu s-au înțeles la bani. „Eu l-am contactat pe Daniel Ghiță să ne luptăm. Problema a fost că nu ne-am înțeles la bani. 100.000 de euro, cam așa. Daniel Ghiță a fost cel mai bun produs al kickboxingului din România. Eu n-am să neg niciodată acest lucru.

La momentul respectiv eu eram mai în formă ca el, el era după o pauză de 4 ani și îl băteam. Nu o să neg că a avut rezultate mai bune ca mine. Eu am fost primul român care s-a luptat în K1, nu Daniel Ghiță”, a spus Cătălin Moroșanu.

ADVERTISEMENT

Acum, scandalul s-ar putea reaprinde. După ce și au fost la un pas să iasă la bătaie, cearta fiind aplanată de Zmărăndescu, Daniel Ghiță a reacționat.

„Am fost bombardat cu sute de mesaje”

Daniel Ghiță a afirmat că a primit multe mesaje în care a fost întrebat despre acest aspect. „Vă rog, să nu mai îmi trimiteți link-uri cum se ceartă Moroșanu la Survivor! Am fost bombardat cu sute de mesaje.

ADVERTISEMENT

Nu există nicio rivalitate, dușmănie, sau altceva între noi. L-am iertat de mult timp. Fiecare face ce simte că trebuie să facă. Când am fost umilit și batjocorit: i-am răspuns, public. Ți-a fost frică să lupți cu mine, bun, am înțeles. Capitolul este închis! Nu există nicio concurență, rivalitate, ură sau altceva din partea mea.

Să se certe, înjure, bată cât dorește la emisiunea respectivă: nu este de interes național și nu mă interesează! Sunt poreclit Samuraiul Sălbatic, pentru că nu am dat nicio lovitură sub centură sau nepermisă în ring, dar nici în viață! Dumnezeu are grijă de toți!”, a declarat Daniel Ghiță.

ADVERTISEMENT

De altfel, conform Cătălin Moroșanu- aflat la coada clasamentului performanței de la Survivor România, ar fi fost deja eliminat din competiție și fotografiat în aeroport.