derby-ul cu FCSB. Giuleştenii s-au apropiat la două puncte de marea rivală, la finalul turului din sezonul regulat al SuperLigii.

Cum a reacționat Gigi Becali la mesajul lui Dan Șucu transmis prin intermediul FANATIK

Dan Şucu i-a transmis lui Gigi Becali că nu ar trebui să mai privească Rapidul de sus. Patronul FCSB-ului a declarat la FANATIK SUPERLIGA că o să se uite de sus la Rapid atâta timp cât echipa lui este mai sus în clasament:

“Este un om de calitate domnul Şucu. , că sunt unii oameni de calitate cu care pur şi simplu nu poţi să te cerţi. La fel şi cu Rotariu când am ieşit din puşcărie.

Dar mi-am dat seama că nu poţi să te cerţi cu astfel de oameni. Sunt oameni buni. Eu am spus părerea mea atunci. Nu am spus că are o echipă rea. Am zis că este diferenţă şi rămân la părerea asta.

“Când o să ajungă peste mine, o să le spun că îi privesc de jos”

Că există diferenţă între FCSB şi Rapid. O privesc de sus că acolo sunt. Când o să ajungă peste mine, o să le spun că îi privesc de jos. Hai să fim pragmatici. El n-a fost pragmatic ieri? Să fim pragmatici.

Când este sub mine îl privesc de sus. Când o să fie ei deasupra, o să privesc eu de jos. Păi nu este aşa? Dacă e peste mine, normal că îl privesc de jos. Şi transmite-i şi tu:

«Mi-a spus Gigi, tot cu mare simpatie şi cu mai mare prietenie că atunci când vei fi deasupra se va uita de jos. Acum, stai acolo jos să se uite el de sus». Asta am făcut eu de-a lungul timpului în fotbal.

Îi încitam pe patroni. Vezi acum ce-i fac. Domnul Şucu, bagă tată şi ridică-te. Deocamdată eşti mai jos. Dacă bate CFR-ul o să mă uit şi eu de jos la ei pe urmă. Dacă o să fiu pe 2, o să mă uit puţin de jos”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

