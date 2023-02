Cum a reacţionat Leo Strizu după FCSB – U Craiova 1-1: “Liverpool sau Manchester City nu pierd puncte acasă?”

FCSB a ratat victoria cu U Craiova, după 1-1 pe Arena Naţională, în etapa a 26-a din SuperLiga. Echipa lui Leo Strizu a condus din primul minut, prin , însă s-a văzută egalată în prelungiri, după reuşita lui Elvir Koljic. La finalul meciului, antrenorul “roş-albaştrilor” a oferit o primă reacţie.

Ce a spus Leo Strizu după FCSB – U Craiova 1-1

“În primul rând, vreau să felicit băieţii, chiar dacă nu am făcut un joc foarte bun, dar tot aceşti băieţi mi-au adus bucurii si victorii, şi este normal ca astăzi să fie felicitaţi. Echipa a vrut, dar fotbalul este un joc. Poate că astăzi nu am fost chiar asa concreţi ca în alte partide. De vrut, s-a vrut, dar atât s-a putut.

Chiar dacă jocul a început foarte bine, au fost momente în timpul jocului în care nu am avut acel elan şi acea limpezime ca-n alte meciuri. Poate echipa s-a blocat la un moment dat, dar, din punctul meu de vedere, mijlocul terenului suferă fără Olaru. Tavi Popescu a încercat. Liverpool sau Manchester City chiar nu pierd puncte acasă? Ne-am creat posibilităţi, dar nu le-am fructificat. Mie mi-a plăcut de Miculescu, dar se vede că nu are jocuri în picioare”, a spus Leo Strizu.

“Tavi a declarat că se simte bine pe partea stângă, dar e bine să joci şi un al doilea post”

În , Octavian Popescu a evoluat pe poziţia de inter, după ce Gigi Becali a anunţat că Florinel Coman nu trebuia să mai iasă din primul “11”. La finalul derby-ului, Leo Strizu a vorbit despre prestaţia tânărului jucător şi i-a transmis un sfat.

“Poate că Tavi a declarat că se simte bine pe partea stângă, dar pe timpul campionatului apar şi accidentări sau suspendări şi e bine să joci şi un al doilea post. Tavi Popescu este un jucător bun, poate chiar foarte bun. Azi poate i-au lipsit realizările. A partcipat în prima repriză la acţiuni foarte bune.

Trebuie să dam cât mai mult în meciul care urmează. Sunt convins că poate să revină pe poziţia lui obişnuită. Avem nevoie de jucători cu caracter foarte puternic. Indiferent pe ce post joci, trebuie să dai totul”, a explicat Leo Strizu.

Leo Strizu i-a luat apărarea lui Malcom Edjouma, care a scăpat de eliminare în etapa precedentă

Malcom Edjouma a fost eroul celor de la FCSB, cu golul marcat în minutul 1, însă Eugen Neagoe a contestat vehement prezenţa jucătorului în meci, după ce acesta a scăpat de eliminare în partida cu FC Voluntari. Leo Strizu a sărit în apărarea mijlocaşului şi a explicat motivul pentru care Radu Petrescu nu i-a acordat un cartonaş roşu în etapa precedentă.

“Edjouma este în formă foarte bună, de la meci la meci el creşte. Se pregăteşte foarte bine. Este un jucător profesionist, exact ceea ce avem nevoie în cadrul echipei. Orice jucător atunci când intră, trebuie să dea absolut tot. Cred că acea fază a fost judecată de Radu Petrescu foarte bine.

În acele secunde s-a gândit ce profil are Edjouma ca jucător. Edjouma nu este un jucător care ia etapă de etapă galben. Edjouma a vrut să joace doar mingea. E adevărat, a fost un gest mai dur, dar niciodată nu depăşeşte limita”, a concluzionat Leo Strizu.

