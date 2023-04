Cum a reușit Andreea Mantea să slăbească. Prezentatoarea cântărește 49 de kilograme

Andreea Mantea a oferit detalii despre silueta sa, care este acum una de invidiat. Asta după ce, o perioadă, acumulase câteva kilograme, care se puteau observa cu ochiul liber. Multe admiratoare ale prezentatoarei sunt curioase să descopere cum a slăbit.

Cum a revenit Andreea Mantea la silueta de vis. Ce restricții alimentare are vedeta

Prezentatoarea emisiunii ”Casa Iubirii”, de pe Kanal D, cântărește în prezent 49 de kilograme, după ce în perioada 2020-2021 atingea până la 68 de kilograme. Motivul ar fi fost unele probleme de sănătate. În cele din urmă,

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea este atentă în momentul de față la ce mănâncă, dar fără restricții drastice alimentare. Evită în mare parte dulciurile, fast-food-urile sau pastele. Mai face uneori abateri de la regulă, dar încearcă să nu exagereze. De asemenea, nu uită să facă sport, în fiecare zi.

De altfel, mai în glumă, mai în serios, realizatoarea a dezvăluit și că și-a lipit o fotografie cu Ilinca Vandici pe frigider, , și că de fiecare dată când are tendința să se uite după mâncare, să-i distragă atenția silueta Ilincăi Vandici.

ADVERTISEMENT

”Nu există așa ceva. Nu pot. Pur și simplu am grijă ce mănânc. Încerc să țin o dietă normală. Am încercat și un intermitent fasting, să las mai multe ore între mese, de la ultima masă la următoarea și cam atât. În rest, nu fac nimic. Avem o viață. Nu. Nu mă abțin de la nimic.

Cântăresc 50 de kilograme. Chiar 49 de kg, uneori. Asta e. Norocul meu. Mi-am dorit. Și dacă îți dorești, se poate. Zic eu. Mi-am lipit o poză cu Ilinca Vandici pe frigider. Și, când mă duc să îl deschid să mănânc, o văd pe Ilinca: ‘Bună Ilinca. Și îl închid”, a detaliat Andreea Mantea pentru

ADVERTISEMENT

Cum își începe dimineața Andreea Mantea

Prezentatoarea de la Kanal D a mărturist și că rutina de dimineață a contribuit la transformarea sa actuală. După ce se trezește, bea apă multă și apoi consumă ceai verde pe care îl combină cu anumite lucruri, pentru a-i da o aromă aparte.

Totodată, Andreea Mantea apelează și la anumite produse cosmetice pentru pierderea celulitei și a centimetrilor din talie sau din zona picioarelor, mai exact, o cremă anticelulită și un scrub. ”Nu am găsit încă minuni”, a mai transmis ea în mod ironic.

ADVERTISEMENT

”Fibre dimineața, apă multă, ceai verde, pe care îl combin cu diverse lucruri, ca să-i dau o aromă mai ok. Mai nou, folosesc și o cremă anticelulitică și un scrub, care am înțeles că scade în centimetri destul de bine. Nu am găsit încă minuni, dar vă țin la curent.”, a mai declarat Andreea Mantea.