Cum a reușit Andrei Duban să slăbească 30 de kilograme. Grațiela Duban, uimită de schimbarea radicală a soțului ei

Cum a reușit actorul să 30 de kilograme. Fosta concurentă de la Survivor România susține că este uimită de schimbarea radicală a soțului ei. Vedeta este foarte mulțumită de rezultatele obținute până acum.

Metoda prin care Andrei Duban a eliminat 30 de kilograme. Partenera actorului, Grațiela, a rămas impresionată de transformare

Andrei Duban a eliminat 30 de kilograme printr-o metodă radicală. În urmă cu doi ani a ajuns pe mâna doctorilor care i-au micșorat stomacul pentru că ajunsese să cântărească 103 kilograme. Partenera actorului, Grațiela, a rămas impresionată de transformare.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, actorul se simte foarte bine în propria piele. Și-a schimbat complet garderoba, subliniind că are un tonus extraordinar. În plus, vedeta recunoaște că are mai multă încredere în sine decât altă dată.

„Mie, operația aceasta, mi-a schimbat viața! Sunt un alt om! Mănânc foarte puțin, dar este ok. Am zile când nu mănânc aproape nimic, doar mai ciugulesc așa, câte ceva, că mă ia cu tremurat.

ADVERTISEMENT

Important este că mă simt foarte bine așa”, a mărturisit Andrei Duban pentru publicația . , Grațiela, este la rândul său mândră de ambiția de care a dat dovadă în ultimii doi ani cunoscutul actor.

„Uneori nici nu-mi mai dau bine seama care e lenjeria lui și care a băiatului! Mai are puțin și mă ajunge și pe mine la greutate. Am un soț model!”, a completat soția lui Andrei Duban, mai arată sursa citată.

ADVERTISEMENT

Andrei Duban, alt om după operația la stomac

Andrei Duban este cu totul alt om după operația la stomac, în prezent cântărind aproximativ 70 de kilograme. Actorul nu regretă absolut deloc decizia luată și spune că modul său de viață este diferit acum.

Mai mult decât atât, vedeta se felicită pentru curajul de care a dat dovadă. Nu este singurul din showbiz-ul românesc care a recurs la această procedură, în ultima vreme fiind tot mai multe vedete care au fac acest pas.

ADVERTISEMENT

Teo Trandafir și Feli Donose se numără printre personalitățile publice care au apelat la această operație. Adina Bourceanu, Nicolae Guță și Ozana Barabancea au un alt stil de viață după intervenția care a dus la eliminarea kilogramelor în plus.