Cum a reușit să slăbească psihologul Radu Leca. Ce a făcut timp de șase luni ca să piardă peste 100 de kilograme

Cum a reușit să slăbească psihologul Radu Leca. Ce a făcut acesta timp de șase luni pentru a scăpa de peste 100 de kilograme în plus.

Psihologul Radu Leca peste 100 de kilograme. Acesta a povestit ce a făcut pentru a putea ajunge la această performanță.

Acesta a povestit că nu a avut un meniu propriu-zis de slăbit, ci doar a consumat extrem de puțină hrană. Acesta a spus că mânca doar 50 de grame de mâncare solidă în fiecare zi. Practic, acesta consuma câte o lingură de mâncare pe zi. În rest, consuma doar lichide.

„Nu am avut un meniu. Primele șase luni de zile am mâncat 50g de mâncare solidă în fiecare zi. A fost, poate, cea mai neagră perioadă a mea în care m-am înfometat, am băut apă multă și am făcut foamea.

Ulterior, am descoperit că nu am nevoie de mâncare, nici ca să trăiesc în opulența dopaminei ce apărea din cantitățile mari de mâncare consumată, nici să am senzația de bine", a spus el

De ce a luat decizia de a slăbi

Psihologul Radu Leca a decis să slăbească din cauza problemelor sale de sănătate. Acesta avea sângele extrem de gros și din cauza lui.

Când a vrut să își facă analizele, asistentele nu au putut să îi ia sânge pentru că era prea coagulat.

„Am avut de ales între a muri având sângele foarte gros, ca marmelada, și de a renaște fără mâncare. La mine problema a fost cantitatea de mâncare pe care eu o înghițeam compulsiv după fiecare pacient cu care lucram.

La un moment dat, au început durerile de cap care au fost foarte rele o perioadă lungă de timp. Nu am știut de la ce sunt. Mi-am făcut analizele și când au vrut să-mi ia sânge s-a constatat faptul că nu au ce sânge să-mi ia fiindcă el era coagulat pe vene.

Am trecut printr-o intervenție care mi-a pus viața în pericol, dar în urma căreia am putut astfel să renasc și să scap de aproape 105 kg. De la 167 kg, la 63 kg în prezent.”, a spus el.