Cum a revenit Rapid din Liga a 4-a. Daniel Niculae: “Nucleul a fost făcut cum trebuie”

, iar acum visează cu șanse reale la un titlu istoric în SuperLiga. Daniel Niculae a vorbit despre parcursul care a fost totuși realizat cu mare viteză de Rapid.

Rapid a pornit de jos

“Pe tine ca suporter ce te-ar face să crezi într-un proiect? Ne-am făcut să credem că acest club nu poate să moară. Cu cât ar fi trecut mai mult timp s-ar fi așternut praful chiar și pe inimile suporterilor și pe rapidismul din fiecare.

Noi suntem generații mai vechi, avem generații mai îndepărtate de noi, iar dacă nu am fi avut continuitate sportivă. S-ar fi pierdut din entuziasmul pe care îl vedem în tribune. Sunt copii cu părinți care susțin rivale.

Dar odată ajuns în Giulești, te-ai virusat pe viață. Nucleul a fost făcut cum trebuie. Așa o perioadă foarte scurtă să pleci din liga a 4-a și să ajungi în prima ligă, nu știu câte echipe sunt care au reușit lucrul acesta”, a spus Daniel Niculae.

Noul Giulești, decisiv în renașterea Rapidului

Noul stadion al Rapidului a produs o emulație fantastică în jurul suporterilor. Echipa lui Bergodi joacă cu ‘casa închisă’ aproape meci de meci, spre bucuria jucătorilor aflați pe teren. Planurile de marketing sunt în continuă dezvoltare.

“Eram aproape să batem recordul de spectatori produs de către Rangers la Liga a 4-a. Sunt exemple și sunt exemple de urmat. Noi suntem un exemplu sănătos și sunt foarte multe echipe de tradiție care se mai zbat în ligile inferioare și pot urma exemplul.

Dacă am fi ars etape am fi reușit să ne batem la campionat anul trecut. Asta a fost cel mai scurt drum către ceea ce ne-am propus. Răbdarea trebuie transmisă de noi. Suporterul nu are răbdare, starea lui se schimbă de la meci la meci.

Ei își doresc foarte mult foarte repede. Foarte multe generații vechi își mai doresc performanțe, să vadă echipa că se bate cu alte echipe și că inversăm acest pol de interes și de succes. Și iată că susținerea lor necondiționată a dus echipa sus.

Ușor ușor, noi trebuie să transmitem lucrurile care sunt făcut în pripă pot dăuna clubului pe viitor. Decât să ne întoarcem în ligile inferioare să avem datorii. Nu au construit de jos, au încercat să își facă cel mai frumos acoperiș”, a completat Daniel Niculae.

Rapid a avut parte de o revenire spectaculoasa