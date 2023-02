Cum a scăpat o româncă de cutremurul din Turcia. Femeia locuia la etajul 12: ”Ne țineam de pereți, nu puteam să stăm în picioare”

Femeia a mărturisit că a trecut prin momente dramatice și nu a știut dacă va scăpa cu viața din cutremurul care a ținut 90 de secunde, dar a părut că ține o eternitate. Zeci de mii de oameni au murit sau au fost răniți în urma acestui seism de 7.8, urmat de un altul de 7.7 la câteva ore distanță.

O româncă a scăpat de cutremur, deși locuia la etajul 12

Turcii au declarat stare de calamitate în 10 provincii timp de trei luni și le promit sinistraților că vor fi cazați la hotelurile din Antalya. Până atunci, însă, oamenii se luptă pentru viața lor și sunt obligați să doarmă pe străzi și să înfrunte frigul în fiecare noapte.

Mulți au ajuns în corturi umanitare, însă salvatorii sunt depășiți de situație și populația e extrem de nemulțumită în de mai bine de două zile și jumătate. Între timp, o româncă a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare.

Femeia locuiește în Turcia de ani buni, la etajul 12 al unui bloc. A fost surprinsă ca toată lumea în casă de cutremurul de la 4 dimineața, moment în care nu a știut dacă va mai scăpa cu viața. Primul instinct a fost să fugă, însă s-a gândit că e mai bine să aștepte acasă timp de o oră, pentru că afară era oricum frig și ploua.

”Părea că nu se mai termină. A durat foarte mult, 90 de secunde, ceea ce este o eternitate! Și pentru că noi suntem la etajul 12, l-am simțit foarte tare, parca erai în barcă și te luau valurile… Ne țineam noi de pereți, pentru că nu puteam să stăm în picioare, începuse să cadă tencuiala.

În final s-a terminat, dar nu știam ce să facem. Întrucât stăm la etajul 12, trebuia să ieșim afară, pentru că poate că ne prindea pe scări, poate că scările se dărâmaseră. Nu știam care este situația afară. Am stat o oră în casă, am zis să stăm, să ne îmbrăcăm.

Ne uitam afară, toată lumea fugea spre mașini, ploua îngrozitor. Am stat în hol, sub prag m-am uitat să nu fie aer condiționat, să nu ne cadă în cap, și am așteptat să se termine. Blocul nou, de 6 ani, cu o construcție bună, din oțel, dar pentru că am stat la etaj ridicat, l-am simțit foarte puternic. Blocul are 28 de etaje. La etajele superioare este dezastru”, a transmis femeia pentru

Dacă românca a scăpat cu viața, nu același lucru se poate spune despre trei cetățeni ai Republicii Moldova. Conform datelor oficiale trei dintre aceștia au murit deja și 27 sunt dați dispăruți. Cei trei morți sunt o mamă alături de cei doi copii ai săi.

Femeia decedată avea 36 de ani și era căsătorită cu un turc, în timp ce Ministerul de Externe de la Chișinău transmite că 27 de moldoveni au dispărut, iar șansele ca aceștia să mai fie găsiți în viață sunt minime. De altfel salvatorii au transmis că din acest moment doar un miracol poate duce la găsirea de oameni dispăruți care mai trăiesc.