Cum a slăbit Adela Popescu după trei nașteri. Ce s-a schimbat în viața vedetei: ”Secretul e că…”

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. A debutat ca și actriță, iar în ultimii ani a prezentat mai multe emisiuni tv. Și nu doar pe plan profesional, vedeta poate să se declare împlinită.

Cum a slăbit Adela Popescu după trei nașteri

Cei doi au împreună trei copii, iar în ultima perioadă, vedeta a ales să petreacă mai mult timp cu aceștia. Se descurcă bine în rolul de mamă și de asemenea arată și impecabil.

Care este secretul și cum și-a revenit Adela Popescu după cele trei nașteri? Într-un interviu acordat pentru unica.ro, vedeta a povestit în detaliu ce s-a schimbat în viața ei în ultimii ani.

A avut o perioadă în care mânca doar ciorbe, având în vedere că simțea niște dureri în partea dreaptă. Iar la acel moment a slăbit destul de mult. Uneori mai mânca și carne,

„Am avut o perioadă când aveam o durere în partea dreaptă, nu știam ce este, și de fiecare dată când mâncam mă durea și mai tare. Și am mâncat o perioadă doar chestii lichide, asta ca să nu fie greu de digerat.

Am slăbit atunci super mult, doar mâncând ciorbițe. Nu era un detox, că mâncam și cu carne, carne tocată. La mine nu merge asta cu mănânc grătar cu salată. Nu slăbesc la așa ceva. M-am gândit că poate mănânc prea mult grătar”, a spus Adela Popescu, scrie .

Vedeta spune că a moștenit genele mamei sale

Dincolo de alimentație însă, Adela Popescu spune că secretul este altul. Mai exact, soția lui Radu Vâlcan povestește că a moștenit genele mamei sale. Tocmai din acest motiv, mai mereu a fost destul de slabă.

Sunt momente în care se mai îngrașă, însă în partea de jos, talia fiind la fel de mică. Vedeta a mai povestit că și atunci când era însărcinată și s-a îngrășat 18 kilograme tot avea fața, dar și umerii mici.

„Secretul e că semăn cu mama mea, care din punct de vedere fizic a fost întotdeauna slăbuță. Și când am fost grăsuță, tot slăbuță eram. Mă îngraș în partea de jos și zona asta îmi rămâne tot timpul mică, și la față se întâmplă la fel. Și când eram gravidă și te întâlneai cu mine, și am luat atunci 18 kilograme, tot mică păream, că am fața mică, umerii mici”, a mai spus fosta moderatoare de la Vorbește Lumea.