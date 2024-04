Cum a slăbit Cori Grămescu 9 kilograme într-un timp scurt. Ce alimente a mâncat

Cum Cori Grămescu 9 kilograme într-un timp scurt. Ce alimente a mâncat cunoscutul instructor de pilates care le ajută pe doamnele din țară să fie în formă maximă și să se simtă extraordinar în propria piele.

Metoda cu ajutorul căreia Cori Grămescu a dat jos 9 kilograme într-o perioadă foarte mică. Care au fost consumate de vedetă. Programul de nutriție a fost început în luna decembrie a anului trecut și rezultatele s-au văzut imediat.

Încă din prima lună nutriționistul a eliminat un surplus foarte mare. Totul s-a întâmplat datorită unui stil de viață sănătos și echilibrat, dar mai ales unui regim alimentar care nu poate fi catalogat deloc strict.

Meniul său a inclus în ultimele aproape 4 luni pește, carne slabă, fructe, legume și ouă. De asemenea, instructoarea de pilates a mărturisit că a consumat alcool numai în weekend și asta într-o cantitate foarte mică.

„Un înainte și după de care sunt foarte mândră. -9 kilograme din 26 decembrie până acum. Am ales să slăbesc în două etape. Prima dată am slăbit 6-7 kilograme, apoi o lună am făcut menținere.

Apoi am reluat din nou dieta de deficit caloric. Meniul meu este bazat pe legume și fructe, carne slabă și pește, orez sau cartofi, kefir și ouă. În timpul săptămânii nu beau alcool și mănânc în jur de 1.400 de kcal.

În weekend-uri beau 3-5 pahare de vin în total (vineri-duminică) și am de regulă o masă la restaurant care este tot similară cu schema mea nutrițională. Mănânc câte un desert (de obicei înghețată)”, a mărturisit Cori Grămescu pe pagina de .

Cori Grămescu, adepta mișcării în aer liber

Cori Grămescu a mai dezvăluit că în toată această perioadă a făcut foarte multă mișcare, mai ales în aer liber. Vedeta are un program de sport care include mers zilnic pe jos 30-60 de minute în ritm alert și 200 de minute de antrenament pe săptămână.

Folosește mersul alert pentru a-și optimiza profilul lipidic, fiind una dintre cele mai eficiente modalități de a scădea LDL-colesterolul. În plus, dieta antrenoarei de sport are puține grăsimi saturate și fără glucide simple în exces.

Mai mult decât atât, instructoarea nu uită să se hidrateze. Consumă 3 litri de apă în fiecare zi. Pe de altă parte, spune că somnul este foarte important, de aceea ora cu culcare este întotdeauna înainte de ora 23:00. Cori Grămescu doarme 7-8 ore pe noapte.