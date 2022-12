Cum a stricat Serghei Mizil Revelionul familiei: „Când am ajuns acasă, mare scandal”

Poveștile lui Serghei Mizil împletesc, adesea, două caracteristici de bază, sunt pline de umor, dar și de scandal. De această dată, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil și-a amintit cum și-a stricat, într-un an, Revelionul.

Serghei Mizil a povestit cum a reușit să strice Revelionul

Serghei Mizil pare o enciclopedie de povești, multe sunt din tinerețe, de pe vremea în care , cu care petrecea adesea. Și-a obișnuit publicul cu istorisirile pline de umor, iar în prag de sărătoare și-a amintit cum a reușit să strice Revelionul pentru familia sa.

Într-un interviu acordat recent, Serghei Mizil a mărturisit că, într-un an, a schimbat pe ultima sută de metri planul deja pus la punct, acela de a pleca în străinătate, și a mers la restaurant.

Totul în timp ce , cu partenerele de viață ale prietenilor lui Serghei Mizil, care așteptau, cu bagajele făcute, să plece în călătorie.

Aceștia însă s-au lăsat așteptați până în punctul în care au pierdut avionul și nimic nu l-a putut convinge pe Serghei Mizil să se îndrepte către aeroport.

Prin urmare, vacanța s-a anulat, dar ce a urmat pentru Serghei Mizil atunci când a dat ochii cu nevasta, nu a fost deloc plăcut pentru el.

„De un Revelion, trebuie să plecăm în străinătate și eu am plecat la restaurant cu niște prieteni și toate nevestele noastre ne așteptau pregătite, cu bagajele făcute.

M-au sunat de la aeroport că, ‘domnul Mizil, unde sunteți’. Păi unde era să fiu eu eram la restaurant. Mă anunță de la aeroport că dacă nu vin, avionul pleacă și îl pierd. Eu le-am zis că nu mă duc, eram la restaurant.

Când am ajuns acasă, mare scandal, că erau toate nevestele pregătite, făcuseră bagajele, se pregătiseră își luaseră hainele și noi nu mai mergeam. Le-am zis atunci că gata, nu se mai pleacă. A căzut deplasarea”, a povestit Serghei Mizil pentru

Serghei Mizil preferă banii în locul cadourilor

De altfel, când vine vorba despre Crăciun, sărbătoare care tocmai a trecut, Serghei Mizil a dezvăluit că nu-i place să ofere, dar nici să primească daruri. Din punctul său de vedere, nimeni nu s-ar putea plia în totalitate pe gusturile lui, așa că preferă variantă simplă: banii.

„Eu am un obicei! Nu primesc cadouri și nu dau cadouri. Eu la copiii mei, la nevastă și la toată lumea le dau bani să își ia fiecare ce vrea și eu îmi iau ceva pentru mine.

Am gusturile mele știu eu clar ce vreau. Dacă îmi ia ceva și nu îmi place ce fac? Am parfumuri foarte dulci, fiecare are fixul lui așa că mai bine primesc bani fiecare și își exact ce vrea și ce îi place, nu e mai corect așa?!”, a susținut Serghei Mizil.