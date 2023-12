Cum a trăit un mare rapidist cel mai nebun meci european jucat vreodată în Giulești: ”I-am încurcat, clar”

Deși în retur nemții au învins fără probleme, scor 4-1, și s-au calificat mai departe, o întreagă generație de fani a crescut cu acel meci în suflet, o victorie mare care i-a făcut pe toți să viseze în Giulești. Unul dintre fotbaliștii aflați atunci pe teren era Mugur Bolohan, actualmente conducător la CS Rapid.

Mugur Bolohan, amintiri de la acel Rapid – Karlsruhe 1-0

Lucian Ionescu, actualul oficial al celor de la FC Rapid, ”Vreau să mă întorc puțin în timp, ai strâns 125 de meciuri în tricoul Rapidului, în toate competițiile. Jucai cu Rapid, erai în al treilea meci pe cupele europene, a venit în Giulești Karlsruhe, a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale tale, l-ai ținut pe marele Thomas Hessler. Ce-a rămas ca reper meciul ăsta pentru tine?”, a întrebat Ionescu.

”E clar că rămâi cu o amintire plăcută, în primul rând meciul tur din Giulești câștigat 1-0 de la o fază, o pasă a mea, mirajul primei nocturne, dacă se poate numi nocturnă becurile ălea puse pe gard.

I-am încurcat clar pe nemți cu aia, erau atâtea umbre, era o nebunie. Era ca în parc.Toată atmosfera dinaintea meciului, era să dea foc la stadion, a fost o nebunie totală. Plus că îl aveam antrenor pe Liță Dumitru, revenit din Germania.

El știa, avea habar, a vorbit foarte mult cu mine și mi-a spus. Bă, ai o problemă foarte mare, dar am încredere în tine că poți să o rezolvi. Creierul echipei lor, dacă te ții de el fizic nu ai probleme, avem o șansă. Dacă l-ai scăpat e greu, o pune unde vrea, pasează, are finalizare. M-am uitat așa, zice nu-i, n-are un fizic”, a răspuns Mugur Bolohan.

Întrebat dacă pe atunci exista conceptul de studiu video al adversarilor, Mugur Bolohan s-a amuzat. ”Studiu video atunci? Da, la alt nivel, nu erau frânturi. Pe o casetă vedeai, mai se bruia, nu vedeai numărul. Nu știai dacă-i ăla, dar am făcut ceva către profesionism.

Cum fizic n-am avut niciodată problemă, se termina meciul și eu mai puteam să alerg încă unul, m-am ținut de Hessler și l-am anihilat. Acolo, la fel, am încercat, au fost alte probleme, am pierdut cu 4-1 parcă țin minte, dar la 3-1 am avut o ocazie mare. Dacă băgam în ațe, a scos-o portarul lor, era bun pe timpurile ălea. La 3-2 eram noi calificați, era cu golurile în deplasare.

N-am avut niciodată nicio presiune, îmi plăcea să joc fotbal, pe orice poziție. Am jucat oriunde era nevoie, îmi făceam treaba. Poate n-am fost o vedetă, spectaculos. Eram jucător de echipă, făceam treaba unde mă băgai făceam să fie bine”, a completat Bolohan.

Mugur Bolohan, iubit de întreaga suflare vișinie, în prezent vicepreședinte la CS Rapid, a strâns în cariera sa peste 100 de apariții în tricoul Rapidului, reușind să câștige Cupa României (1997-1998) și Supercupa României (1999) cu formația din Giulești. Actualmente lider al CS Rapid, Mugur Bolohan a reușit să resusciteze acest club măreț și să-i facă pe fani să viseze frumos.

Rapid - Karlsruhe 1-0, cel mai nebun meci