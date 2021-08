Cum arată acum Loredana Groza. Fanii au taxat-o dur: „Cleopatra din Egipt, varianta plastic”

Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul că Loredana Groza trecere printr-o adevărată transformare cu care îi uimește pe fani la fiecare apariție.

Cum arată acum Loredana Groza. Ce transformare a mai suferit diva

i-a uimit din nou pe fanii săi cu aspectul pe care îl are. Aceasta a suferit o transformare radicală în ceea ce privește podoaba capilară. Ea a apărut cu o tunsoare foarte scurtă, blondă, bob.

Fanii au observat că aceasta seamănă cu nimeni alta decât cu faimoasa Cleopatra, dar multe dintre comentarii au fost unele destul de negative. Astfel, o persoană spunea că Loredana Groza este „Cleopatra din Egipt, varianta plastic”.

„Dumnezeule mare! Parca e un mutant! Îmi pare rău de tine, dar rămâi o mare voce”, a mai scris cineva, pe Instagram, acolo unde cântăreața a postat fotografiile sale cu noua sa înfățișare.

Loredana Groza susține că nu are nicio operație estetică: E o muncă grea să arăți bine

Mulți au acuzat-o pe vedetă că a devenit dependentă de și că a exagerat cu ele, pentru că nu mai seamănă deloc cu cea de altădată.

Totuși, artista a susținut în repetate rânduri că nu are nicio operație estetică și chiar nu are nici timp să și le facă, nici dacă ar vrea acest lucru.

Loredana Groza a povestit și că este foarte greu să se mențină în formă și să arate bine, dar reușește acest lucru fără intervenția medicilor esteticieni.

Ea mai spus, de asemenea, și că a fost înzestrată de natură.

”Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow.

Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana Groza cu ceva timp în urmă.