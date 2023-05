Cum arăta Anca Țurcașiu la 18 ani. Imaginea care i-a uimit pe mulți: „Am fost interzisă pe postul TV 3 luni”

Anca Țurcașiu a fost întotdeauna o femeie frumoasă și a făcut furori ori cu fiecare apariție. Vedeta depune eforturi pentru a-și păstra silueta pe care o avea încă de pe vremea când a apărut în Miss Litoral, iar acum a publicat o fotografie de pe vremea când avea 18 ani.

Cum arăta Anca Țurcașiu la 18 ani

Și arată impecabil și are o siluetă de invidiat, . Vedeta reușește să-și păstreze formele pe care le avea și pe vremea când a apărut în filmul Miss Litoral, unde a făcut furori, mai ales cu scenele în care apărea goală.

ADVERTISEMENT

Recent, însă, Anca Țurcașiu a răscolit prin cutia cu amintiri și a găsit o imagine surprinsă pe vremea când avea doar 18 ani. Actrița a apărut la televizor, pe vremea regimului comunist, cu o tunsoare mult prea îndrăzneață pentru acele vremuri.

Însoțită chiar de Horia Moculescu, a optat pentru o coafură inspirată de celebrul Michel Jackson. Pentru curajul său, vedeta a tras și ponoasele. Timp de trei luni a fost interzisă de postul TV și nu a avut voie să mai apară.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„Doamne, mai țineți minte tunsoarea mea de la 18 de ani? A la Michael Jackson…. Am fost interzisă pe postul TV 3 luni pentru curajul de a o purta. Incredibil mi se pare acum….. Cu Horia Moculescu am fost să mă tund.

Pe Calea Victoriei , la frizerul lui…. Poate vreodată voi scrie o carte cu povești de viață… Mă gândesc la asta…. Vă îmbrățișez!!! Zi frumoasă!”, a scris Anca Țurcașiu , în dreptul fotografiei.

ADVERTISEMENT

Cum se menține actrița în formă

În ceea ce privește silueta sa, Anca Țurcașiu a dezvăluit recent ce face pentru a arăta așa cum își dorește. „Într-un moment în care am vrut să dau jos trei kilograme și am reușit, am mâncat foarte puțin, o singură dată pe zi.

Acum nu mai fac asta. Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește. Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi.

ADVERTISEMENT

Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, a dezvăluit Anca Țurcașiu pentru