Cum arată casa din Craiova în care a copilărit Ion Crăciunescu. Imobilul e în paragină! Foto

Ion Crăciunescu a fost unul dintre cei mai mari arbitri români. S-a născut în Craiova, dar a copilărit în Vâlcea, acolo unde a și jucat la CSM Râmnicu Vâlcea, care era în Divizia B, asta după ce o „gafase” cu fotbalul, jucând la Craiova, apoi plecând la București. Nu mulți sunt cei care știu că fostul arbitru internațional are o casă în Cetatea Băniei, care, din păcate, a rămas astăzi în paragină.

Casa din Craiova, cea în care a copilărit Ion Crăciunescu, o ruină

Situată pe strada Mihai Eminescu din Craiova, casa lui Ion Crăciunescu a rămas o ruină. Vopseaua s-a luat de pe pereții exteriori, acoperișul stă să cadă, se văd câteva legături electrice pe pereții casei, porțile au ruginit, iar în curte sau în interiorul locuinței, nici țipenie de om sau animal.

Porțile închise au fost „fortificate” cu un grad din tablă înalt, astfel încât să nu se poată vedea mare lucru în interior. Cândva, locuința lui Ion Crăciunescu stătea măreață pe strada Mihai Eminescu din Craiova: avea o culoare verde-smarald, porțile erau vopsite într-o nuanță asortată, iar geamurile, la fel.

Acum, totul se află într-o paragină de nedescris și pare că nimeni nu mai locuiește acolo de ani buni. Geamurile s-au degradat și ele din cauza ploilor și a ninsorilor, lemnul lor „s-a mâncat” pe alocuri, iar tencuiala e șubredă.

Din păcate, reporterii FANATIK au găsit acasă niciun vecin pentru a afla dacă mai locuiește cineva la adresa respectivă, dacă locuința încă mai aparține fostului mare arbitru român sau dacă a fost cumpărată, între timp, de altcineva care o neglijează.

Cum și-a luat Ion Crăciunescu „lumea în cap” și cum a plecat la Vâlcea

Acum ceva timp, în cadrul unui interviu acordat pentru fostul mare arbitru român a vorbit despre deciziile pe care le-a luat în cariera sa. Înainte de a arbitra, pe gazon: întâi la Craiova, apoi la București, înapoi la Craiova și apoi la Vâlcea.

„Fusesem selectat în prima echipă de fotbal de tineret care se înfiinţase în România. Am jucat o jumătate de an cu Mitică (n.r. – Dumitru) Dragomir, apoi au venit şi Rodion Cămătaru, Victor Piţurcă, Mircea Chivu şi alţii mari. După liceu, am plecat la Bucureşti, la facultate. Voiam să ajung şi la una dintre echipele mari din Capitală.

Numai că aici, la Bucureşti, aveam un unchi, medic psihiatru, burlac, un crai frumos, şi nu m-am ţinut deloc de şcoală. Am picat câteva examene de la Academia de Studii Economice. M-am întors la Craiova. Antrenorul de atunci al „Universităţii Craiova“, Fane Coidum, căruia i se zicea „Ochiosu’“, pentru că dacă punea ochii pe tine îţi purta ranchiună, nu mă iertase că plecasem la Bucureşti. Tot vedeam că pe alţi colegi îi promova la echipa mare, eu rămâneam la tineret.

Aşa că mi-am luat lumea în cap şi am plecat la CSM Râmnicu Vâlcea, care era în Divizia B. Pentru Vâlcea, aveam şi am o sensibilitate, pentru că am rămas cu imaginea aceea de la 5 ani. Am jucat acolo până în ’73, apoi încă un an la Craiova, când am câştigat şi campionatul. În fine, m-am întors din nou la Vâlcea, unde am mai jucat încă un an, până în ‘75 şi apoi am hotărât să mă las de tot de fotbal şi să mă apuc de arbitraj”, a declarat Ion Crăciunescu, acum ceva timp, pentru sursa citată.

Cine este Ion Crăciunescu, unul dintre mai-marii în arbitrajul român

s-a născut în anul 1950, în Craiova. A fost și fotbalist, iar de profesie este, de asemenea, economist și om de afaceri.

Și-a început cariera în fotbal la numai 10 ani, la echipa Chimia Râmnicu Vâlcea, după care a debutat la echipa de tineret a Universității Craiova. Ceva mai târziu, în 1975, a abandonat cariera de fotbalist și a început-o pe cea de arbitru.

A arbitrat în divizia C începând cu anul 1978, în 1979 a ajuns în divizia B, iar din 1981, în prima ligă de fotbal din România. A arbitrat, în cariera sa, peste 200 de jocuri ale fotbalului intern și peste 80 de partide internaționale, disputate pe cele mai mari și importante stadioane ale lumii. Din 1984 a devenit arbitru internațional FIFA.

Între anii 1997-1998, a fost președinte al clubului Universitatea Craiova. În anul 2008 a primit Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa a III-a, pentru rezultatele deosebite pe care le-a obținut atât pe plan național, cât și pe plan internațional.