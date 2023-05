Cum arăta Ilinca Vandici în urmă cu mai bine de zece ani. Câte operații estetice și-a făcut vedeta până acum

Ilinca Vandici arăta foarte diferit în urmă cu mai bine de zece ani, atunci când a devenit cunoscută. Vedeta a vorbit, cu ceva timp în urmă, despre operațiile estetice pe care și le-a făcut până acum.

Cum arăta Ilinca Vandici înainte de operațiile estetice, cu mai bine de zece ani în urmă

este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc, iar fanii o admiră și pentru trăsăturile fizice. Puțini își mai amintesc cum arăta Ilinca Vandici atunci când a debutat în lumea televiziunii, cu mai bine de un deceniu în urmă.

ADVERTISEMENT

Născută la Oradea, prezentatoarea de la Kanal D2 a participat la câteva concursuri de Miss. Vedeta a participat și la “Model of the Universe 2004”, unde a câștigat premiul presei, care a constat într-un curs de pregătire în televiziune, din partea B1 TV.

În același an a început să prezinte rubrica Meteo de la postul TV. În afară de cariera în televiziune, Ilinca Vandici a fost și model, dar și actriță. A mai prezentat și alte emisiuni în trecut, cum ar fi Bulevard (Kanal D) sau Stele sub lupă (Antena 2).

ADVERTISEMENT

Cu mulți ani în urmă, Ilinca Vandici arăta cu totul diferit. Atunci când a debutat în televiziune, vedeta încă nu a trecut pragul cabinetului medicului estetician. În plus, avea și un alt stil vestimentar.

Câte operații estetice are Ilinca Vandici

În urmă cu ceva timp, șatena a recunoscut că are o singură operație estetică, și anume una la nivelul bustului, pe care și-a făcut-o după ce l-a născut pe . Intervenția a costat 5.500 de euro, iar prezentatoarea și-a făcut-o pentru a se simți mai bine în pielea ei.

ADVERTISEMENT

Intervenția a fost făcută pe viață, așa că vedeta nu își va schimba silicoanele în viitor. În afară de operația la sâni, Ilinca Vandici a mai spus că are acid hialuronic în buze și botox în frunte.

“Da, e singura operație estetică pe care o am (n.r. operația de mărire a bustului). Am simțit nevoia după ce am născut de o îmbunătățire. Și mi-am luat inima în dinți și am făcut asta. Nu m-a durut absolut deloc.

ADVERTISEMENT

Dar operațiile acestea nu aș vrea să cred că sunt indispensabile. Ci că sunt un moft, că sunt la modă, și a treia categorie, în care sunt și eu, femeile care vor să facă asta pentru ele, pentru a se simți mai bine în pielea lor.

ADVERTISEMENT

Deci am operația de implant mamar și botoxul din frunte și acidul hialuronic din buze”, a dezvăluit vedeta pe rețelele sociale, acum ceva timp.

Anul trecut, în cadrul unui interviu, Ilinca Vandici a vorbit din nou despre intervențiile estetice. Vedeta de televiziune a dezvăluit că, o dată pe an, își pune botox în frunte. Deocamdată, prezentatoarea de la Bravo, ai stil! nu simte nevoia să apeleze prea des la astfel de intervenții, din moment ce nu are o vârstă înaintată.

“Intervenții estetice, da, am și din acelea. Botox o dată pe an îmi pun aici undeva în frunte.(…) Nu sunt adepta neapărat pentru că nu simt că am nevoie acum”, a povestit Ilinca Vandici în cadrul unei emisiuni, notează .