Cum arată iubitul cântăreței Adele. Ieșirea romantică pe care au avut-o recent cei doi

Adele a fost ”prinsă” de paparazzi alături de iubitul ei, Rich Paul, un cunoscut agent sportiv al mai multor jucători de baschet din Statele Unite.

Cântăreața britanică ale cărei hituri au făcut înconjurul lumii a avut parte de o cină romantică la un restaurant din Beverly Hills alături de partenerul ei.

ADVERTISEMENT

Rich a avut în permanență grijă de iubita lui și a protejat-o în fața reporterilor care au primit informația că porumbeii cinează la respectivul local.

Adele și iubitul ei, Rich Paul, surprinși la ieșirea de la o cină romantică

Extrem de grijuliu și de romantic, Paul a condus-o pe Adele la mașină după ieșirea din restaurant, după care s-a urcat chiar el la volanul autoturismului.

ADVERTISEMENT

Relația dintre Adele și Rich a început în luna iulie a acestui an, când artista a participat alături de el la finala NBA din Phoenix.

Bărbatul cu care se iubește face bani frumoși din impresarierea jucătorilor de baschet în America.

Ce avere are impresarul

Potrivit acesta ar avea o avere estimată undeva la 46 de milioane de dolari. Pe lângă banii pe care îi are deja în conturi sau păstrați sub forma unor diferite bunuri, are la activ o serie de negocieri cu clienții săi care valorează în jur de un miliard de dolari.

ADVERTISEMENT

Impresarul în vârstă de 39 de ani a fost destul de discret cu viața sa amoroasă până acum. Între el și partenera lui există o diferență de 6 ani. Adele a făcut 33 de ani pe data de 5 mai.

Cei doi și-au oficializat relația abia weekend-ul trecut. Au recunoscut că sunt împreună pe Instagram după ce au participat la o nuntă.

Cârcotașii din presa britanică au observat o serie de detalii când i-au imortalizat împreună pe cei doi. Adele a purtat o jachetă cu imprimeu leopard. Pe tot parcursul ieșirii din restaurant, pe ușa din spate, atât ea cât și Paul au ținute capetele aplecate pentru a evita presa.

ADVERTISEMENT

Reporterii au observat că mașina condusă de Rich Paul avea o zgârietură nefericită la parbriz. Și ținuta impresarului a atras atenția jurnaliștilor.

Acesta s-a dus la cina romantică îmbrăcat destul de lejer. Bărbatul s-a echipat într-un trening alb, purtând o mască neagră pe față. Presa britanică a mai scris că relația lor este atât de serioasă. Plănuiesc să facă și nuntă în viitor.