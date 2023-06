Cum arată Petre Magdin, simbolul rock-ului românesc, la 79 de ani! E de nerecunoscut

Petre Magdin urmează să schimbe din nou prefixul în vara aceasta, când va împlini 80 de ani. La cele 79 de veri, legenda rock-ului românesc arată tare bine. În ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, artistul și-a păstrat nu doar spiritul tânăr, ci și înfățișarea.

Petre Magdin, tinerețe fără bătrânețe

Muzicianul care a adus rock-ul în casele românilor, după Revoluție, pare că a pus stop timpului, care nu a fost deloc nemilos cu el. Artistul este într-o formă de zile mari. Asta poate și datorită aerului curat de la țară. Petre Magdin locuiește împreună cu soția sa, Ana, într-un sat din județul Vâlcea. Stilul de viață sănătos își spune cuvântul, iar veteranul rock-ului din România .

“Am crescut în câmpia Banatului, la Pesac, dar ca om de televiziune am colindat toată țara asta și m-am îndrăgostit de dealurile Creteniului. Așa că încă din anii ’70 mi-am propus să-mi fac o casă aici. Și uite că Dumnezeu a ținut cu mine și am reușit.

Aici avem parte de cel mai curat aer din lume, iar decorul e de vis. Casa e între dealuri, un pârâu curge prin gradină și e liniște cât cuprinde. Însă nu am uitat Bucureștiul, pe care încă îl iubim”, declara Petre Magdin pentru .

Legenda rock-ului românesc s-a confruntat cu probleme de sănătate

Muzicianul și fostul prezentator a suferit în anul 2017 un atac cerebral, în urma căruia a fost diagnosticat cu arteroscleroză. Însă a depășit cu brio acele clipe grele din viața sa. I-au fost alături prietenii și soția, Ana, care îi este alături în orice clipă.

“Trăiesc o viaţă liniştită, împăcată, alături de Ana mea. Noi circulăm destul de mult, nu stăm numai la casa de vacanţă. Participăm la evenimente, despre care nu se scrie pentru că… nu se ştie sau nu se vrea. În această perioadă va trebui să mă odihnesc, dar nu peste mult timp vom face lucruri frumoase împreună!

Mă simt infinit mai bine decât acum două luni, când am păţit necazul cu atacul cerebral vascular ischemic. Din toate punctele de vedere mă sprijină Ana, soţia mea, despre care aţi aflat cu toţii cât îmi este de devotată. Cât mă iubeşte şi câte sacrificii face, zilnic, pentru mine, pentru ca noi doi să trăim cât mai mult, împreună, pe acest Pământ. Din punct de vedere financiar ne descurcăm singuri”, declara Petre Magdin în anul 2017 pentru

Petre Magdin, carieră impresionantă

s-a născut pe 29 august 1943, în localitatea Pesac, judeţul Timiş, unde a copilărit şi a urmat clasele primare. Apoi, Petre Magdin a făcut parte din Modern Group, Orchestra Petre Magdin şi a susţinut numeroase aranjamente muzicale pentru mulți artişti români celebri precum Dida Drăgan, Mihai Constantinescu, regretata Mihaela Runceanu şi alţii.

Ca om de televiziune, FANATIK vă reamintește că muzicianul a adus rock-ul la pupitrul TVR, după revoluție. S-a retras din lumina reflectoarelor, dezamăgit că i-au fost respinse anumite proiecte. Cu toate acestea, numele să rămâne întipărit în memoria iubitorilor muzicii rock.

“Cel mai mult mă interesa să-mi difuzez emisiunea şi să promovez trupe despre care telespectatorii români abia dacă auziseră. Unii m-au înjurat, alţii m-au lăudat, dar am considerat că trebuie să fac acest lucru inclusiv pentru a aduce un plus de cultură muzicală pentru acea oră. Pentru aproape un minut dintr-o piesă cântată de Ozzy am fost suspendat. Cu siguranţă „tovarăşa” îmi urmărea emisiunea, dar cum apărea ceva ce nu înţelegea, mă suspenda.

Anii au trecut, dar mă uit în urmă şi sunt convins că aş comite aceleaşi greşeli, cu riscurile de rigoare. Am făcut şi aş face tot ce ţine de mine pentru ca oamenii să beneficieze de adevărata cultură muzicală, fie ea simfonică, rock sau pop! Idolul a fost tatăl meu, care de la numai 19 ani devenise şeful celei mai renumite fanfare din zonă şi dirijorul celui mai lăudat cor de străjeri, fala comunei Pesac, de lângă Timişoara. Meseria am deprins-o de la profesorii de Teorie şi Solfegiu Nicolae şi Magdalena Ursu, de la Colegiul de Artă Ion Vidu din Timişoara, de la profesorul de Armonie Ion Chiriac şi de la profesorul de Estetică George Bălan, de la Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti”, spunea Petre Magdin pentru taifasuri.ro

Petre Magdin și Ana Moroșanu Magdin, iubire ca în filme

Simbolul rock-ului românesc trăiește o frumoasă poveste de dragoste împreună cu soția sa, Ana. Ea este jurnalistă și i-a fost alături la bine și la greu, iar acum sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi.

“Inima inimii mele, cel mai de preț dar pe care mi l-a făcut Dumnezeu în această viață, este Petre. Petre al sufletului meu, aerul bucuriilor mele de a trăi. Zilnic îi mulțumesc cerului pentru că am cele mai frumoase momente din viață. Mă trezesc zâmbind, iubesc diminețile, sunt fericită că pot să îi sărut fruntea când doarme. Sunt fericită că mi-l acopăr nopțile ca să nu îi fie frig.

Sunt fericită pentru toate zâmbetele și pentru toate îmbrățișările pe care mi le dă zilnic. Sunt fericită pentru momentele noastre de liniște, când mi-l invit să bem un ceiuț și să povestim la gura sobei. Iar Petre îmi răspunde: ‘Frumoasa mea, acum vine băiatu’. Nu m-a lăsat să aștept, nu a întârziat niciodată. Tot timpul mi-a arătat iubire, atenție, dragoste, dăruire și respect.

Niciodată nu l-a deranjat că din anumite motive, am avut mai puține sau mai multe kilograme. Tot timpul mi-a spus: ‘Ești frumoasa mea! Fără tine m-aș topi și aș curge ca o apă printre pietre!’ Dumnezeu să îi dea viață lungă, sănătoasă, fericită și îmbelșugată alături de mine!”, scria Ana, soția lui Petre Magdin, pe pagina sa de Facebook.