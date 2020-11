Cum arată piesa care i-a salvat viața lui Romain Grosjean. Introducerea ei a fost greu acceptată în Formula 1. Foto

Romain Grosjean (34 de ani) a fost aproape să își piardă viața în Marele Premiu al Bahrainului. Pilotul francez a scăpat după ce mașina lui a luat foc. Pompierii și medicii au intervenit imediat, iar cursa a fost întreruptă timp de o oră și jumătate.

Pilotul lui Haas a fost transportat după accident la spitalul BDF, acolo unde, în urma unor investigații amănunțite, s-a constatat că nu are nicio fractură. Grosjean va trebui să mai rămână însă sub îngrijirea medicilor pentru a i se trata arsurile suferite pe ambele mâini.

La mai puțin de 24 de ore de la teribilul accident, s-a aflat ce anume l-a scăpat de la moarte pe pilotul Romain Grosjean.

„Dacă nu era acel halo, un dispozitiv de protecție pentru capul pilotului, care este cel mai bun lucru introdus în Formula 1, acum nu mai puteam vorbi cu voi”, a fost mesajul plin de emoție pe care l-a transmis Romain Grosjean după accidentul din Bahrain.

Halo-ul este un dispozitiv menit să ofere siguranță piloților și care a fost introdus în urmă cu doi ani la toate monoposturile din Formula 1. Piesa este o structură de formă triunghiulară, care înconjoară pilotul deasupra, dar și în față. Cel mai important e că, în caz de impact, șoferul are capul protejat.

Din punct de vedere tehnic, mecanismul este fabricat din titan de gradul 5, dintr-un material care se folosește de cele mai multe ori în industria aerospațială. El este renumit pentru rezistența și rigiditatea ridicate comparativ cu greutatea relativ mică.

Poate să reziste la impactul cu o greutate de 12 tone timp de cinci secunde, fără să fie afectat cu ceva. Acest dispozitiv a fost implementat după dispariția lui Jules Bianchi, cel care a decedat după ce a intrat cu mașina într-o macara.

There should be no debate about the usage of halos on Formula 1 cars!! This halo here has just saved the life of a driver today 🙏❤ pic.twitter.com/bErvbopL17

— Joshua Bacon (@Yekoms1709) November 29, 2020

